遭控假冒「世界冠軍莊園藝妓」 歐客佬認錯全面下架

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處11月26日派員稽查歐客佬總公司及門市。圖／食安處提供
巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名「歐客佬精品咖啡」假冒其世界冠軍莊園藝妓，販售咖啡豆。台中市食安處經稽查發現，咖啡豆標示與來源不符，依食安法送辦；歐客佬聲明，因內部作業疏失，所有錯誤標示產品全面下架並致歉。

歐客佬精品咖啡總部位於台中市北區，Willem J. Boot（布特）11月25日在臉書張貼「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指歐客佬假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡名義，販售咖啡豆。此舉引發咖啡圈譁然，甚至被網友譏諷是「丟臉丟到國外」、「Finca sophia多有名啊，這等於把Toyota標成Lexus賣耶」。

針對指控，歐客佬聲明表示，因內部作業疏失，將同一莊園主Willem Boot所生產Finca La Cabra藝伎咖啡，誤植為Finca Sophia藝伎咖啡（中文名稱：「索妃亞莊園藝伎咖啡」），這項錯誤未能在製作前即時發現，最終流入市面對消費者造成困擾深感抱歉，並開放消費者退換貨。

歐客佬本月10日再度在臉書粉專聲明致歉表示，「我們所販售的部分咖啡被錯誤標示為來自 Finca Sophia，但這些產品並非由該莊園生產，也不是由我們向該莊園購買。此類混淆在任何情況下都不應該發生，對因此造成的困惑與失望深表歉意。這是我們的錯誤，我們坦承並接受這項疏失。」

歐客佬指出，已立即採取以下措施：將所有錯誤標示的產品自網站與零售通路全面下架、停止所有與錯誤標示相關的銷售、檢討並加強內部監督與可追溯流程，已直接聯繫受影響的生產者，承認問題並致力重建信任。

歐客佬表示，因行政流程疏失，導致產品莊園誤標為Finca Sophia，對此管理疏忽、完全承認錯誤，已將誤植產品全數下架封存，針對商標與名稱權利受損的莊園方（Willem J. Boot 先生及其代表），11月23日起透過管道向對方聯繫，目前正進入積極協商階段，展現解決問題最大誠意，期能將對原廠及產業界影響降至最低。

台中市食安處11月26日派員稽查歐客佬總公司及門市。圖／食安處提供
