蟹味棒原來是它發明的！全聯引進日本百年魚漿品牌 蒲燒鰻、松葉蟹風味輕鬆上桌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「蒲燒鰻風味片」外觀還原度超高，外焦內嫩超彈牙，日式鰻魚飯輕鬆上桌。記者黃筱晴／攝影
「蒲燒鰻風味片」外觀還原度超高，外焦內嫩超彈牙，日式鰻魚飯輕鬆上桌。記者黃筱晴／攝影

忙碌生活型態下，冷凍食品已成為許多家庭最即時、便利的三餐解方，尤其疫情期間「宅經濟」興起，微波爐、氣炸鍋與多功能電烤箱等小家電普及，讓冷凍食品料理門檻大幅降低，輕鬆加熱即可上桌。台灣冷凍食品市場持續升溫，2023年疫後市場規模達新台幣450億元，普及率超過8成，家戶年均購買11次，冷凍食品已從冰箱備品躍升為日常餐桌主角。

全聯看準冷凍食品成長商機，搶先引進日本知名魚漿品牌「SUGIYO×魚匠GYOSHO」，首波推出「蒲燒鰻風味片」與「松葉蟹風味棒」2款商品，消費者無需出國，即可在全聯、大全聯品嚐日本熱賣的高品質冷凍魚漿產品。

日本向來是冷凍食品大國，根據日本冷凍食品協會統計，市場規模自2013年約9,771億日圓成長至2024年突破1.3兆日圓。「魚匠GYOSHO」擁有超過400年歷史，大家熟悉的蟹味棒，就是這品牌在1973年發明的，更於2006年以松葉蟹產品榮獲日本農林水產祭最高榮譽「天皇杯」，以精湛魚漿技術奠定日本第一品牌地位。

其中「蒲燒鰻風味片」採多層魚漿壓製技術，去除魚刺、口感細緻，並精準呈現魚皮、肉質與油脂層次，經控溫火烤後外焦內嫩，品牌表示特別講究鰻魚皮焦脆外觀與口感的還原。產品隨附與真實鰻魚相同口味的日式蒲燒醬汁，甜鹹適中，微波、氣炸、烤箱或電飯鍋加熱輕鬆上桌，搭配白飯即可輕鬆完成日式鰻魚飯。即日起至2026年1月8日止，55gx2片單包特價148元，2包288元。

「松葉蟹風味棒」則選用阿拉斯加鱈魚，結合日本蒲鉾技術與現代製程，重現松葉蟹細緻纖維層次，紅色是蕃茄天然色素，低澱粉、高蛋白，符合健康飲食趨勢。簡單退冰即可食用，也適合火鍋、沙拉、炒飯等多元料理。72g單包98元，2包特價188元。全聯表示，未來將持續引進更多日本人氣冷凍新品，滿足消費者多元需求。

「松葉蟹風味棒」簡單退冰即可食用，可變化不同風格料理。記者黃筱晴／攝影
「松葉蟹風味棒」簡單退冰即可食用，可變化不同風格料理。記者黃筱晴／攝影
「松葉蟹風味棒」簡單退冰即可食用，也適合火鍋、沙拉、炒飯等多元料理。記者黃筱晴／攝影
「松葉蟹風味棒」簡單退冰即可食用，也適合火鍋、沙拉、炒飯等多元料理。記者黃筱晴／攝影
「蒲燒鰻風味片」可輕鬆變化多種料理。記者黃筱晴／攝影
「蒲燒鰻風味片」可輕鬆變化多種料理。記者黃筱晴／攝影
高蛋白低澱粉，「松葉蟹風味棒」鮮甜Q彈一吃上癮。記者黃筱晴／攝影
高蛋白低澱粉，「松葉蟹風味棒」鮮甜Q彈一吃上癮。記者黃筱晴／攝影
天皇認證日本400年職人魚漿產品，全聯、大全聯搶先上市。記者黃筱晴／攝影
天皇認證日本400年職人魚漿產品，全聯、大全聯搶先上市。記者黃筱晴／攝影
天皇認證日本400年職人魚漿產品，全聯、大全聯搶先上市。記者黃筱晴／攝影
天皇認證日本400年職人魚漿產品，全聯、大全聯搶先上市。記者黃筱晴／攝影
日本冷凍魚漿品牌SUGIYO × 魚匠GYOSHO登台，全聯搶先開賣。(右起)全聯副總經理林子文、日本SUGIYO會長衫野哲也、日本SUGIYO海外事業推進部部長寶泉、日本知名歌手小林優美。圖／全聯福利中心提供
日本冷凍魚漿品牌SUGIYO × 魚匠GYOSHO登台，全聯搶先開賣。(右起)全聯副總經理林子文、日本SUGIYO會長衫野哲也、日本SUGIYO海外事業推進部部長寶泉、日本知名歌手小林優美。圖／全聯福利中心提供

日本 冷凍食品 品牌

