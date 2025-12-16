快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

聽新聞
0:00 / 0:00

太狂！好市多驚喜開賣哈雷重機「直接下殺20萬」 再送5,000元購物金

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多（Costco）再度推出重量級商品，近日全台多家分店驚喜展出哈雷重機（Harley-Davidson），吸引會員駐足圍觀。讀者提供
美式賣場好市多（Costco）再度推出重量級商品，近日全台多家分店驚喜展出哈雷重機（Harley-Davidson），吸引會員駐足圍觀。讀者提供

美式賣場好市多Costco）再度推出重量級商品，近日全台多家分店驚喜展出哈雷重機（Harley-Davidson），吸引會員駐足圍觀。此次與哈雷合作推出的購車方案，不僅祭出最高20萬元以上的降幅，更加碼提供 5,000 元好市多購物金，或價值 7,990 元的行車記錄器、重機考照課程等好禮二選一，在重機圈掀起熱烈討論。

好市多此次現場展出的車款包含兩款熱門車型—— Nightster™ Special 與 Sportster™ S。根據門市銷售人員說法，Sportster™ S 車款定價 92.9 萬元起，好市多專案價為 76.9 萬元起，相當於下殺 17%；另一款 Nightster™ 975S 定價為 86.9 萬元起，專案價則為 66.9 萬元起，降幅高達 23%，等於直接現省 20 萬元。本次專案為黑鑽會員專屬購車優惠，目前全台14家好市多門市皆已上架哈雷重機，真正把精品級的公路經典帶進量販場域。

為吸引更多會員入手哈雷，好市多本次購車方案還提供好禮二選一，包括5,000 元好市多購物金以及HP M700 Pro 行車記錄器（市價 7,990 元）或免費重機考照課程。符合資格的會員可自由選擇，並享有好市多黑鑽會員額外優惠。

哈雷作為全球重機文化的象徵，以 V 型雙缸引擎、獨特巡航車架與自由精神備受車迷追捧，是許多人心目中「一生一定要擁有一次」的夢想車款。此次哈雷重機走入量販賣場，讓更多會員能近距離接觸經典車款，甚至以較親民的價格入手。

好市多 重機 行車記錄器 賣場 Costco

延伸閱讀

偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

好市多1款耳機限時下殺！戶外運動族狂推：夜跑必備

買完秒降價別崩潰！好市多「隱藏機制」自動退差價 網讚：不可思議

好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

相關新聞

歐客佬咖啡遭控涉賣「假世界冠軍豆」？中市府：查獲標示不符送辦

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名連鎖咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，與上游「黑金咖...

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐 下周再公布優惠票價

原訂9月開航的基隆-石垣島航線預計本月底首航，業者已完成航線登記，並依艙房類型分為8種定價，最低為單程2800元，首航因...

根本封面收割機！朴寶劍成OMEGA代言人 聯手玄彬、韓韶禧狠刷顏值天花板

日前才在高雄現身AAA頒獎典禮的朴寶劍，當時手上曾配戴上兩只OMEGA碟飛典雅系列與超霸登月計時碼表並搭配白色西裝、黑色...

遭控假冒「世界冠軍莊園藝妓」 歐客佬認錯全面下架

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名「歐客佬精品咖啡」假冒其世界冠軍莊園藝妓，販售...

蟹味棒原來是它發明的！全聯引進日本百年魚漿品牌 蒲燒鰻、松葉蟹風味輕鬆上桌

忙碌生活型態下，冷凍食品已成為許多家庭最即時、便利的三餐解方，尤其疫情期間「宅經濟」興起，微波爐、氣炸鍋與多功能電烤箱等...

庭沼珉示範知性戶外風穿搭！BBC EARTH進駐台灣 時髦Outdoor又有新選擇

戶外機能結合都會潮流的熱度持續升高，戶外運動已從圈內小眾走向大眾日常並受到年輕世代喜愛，看好市場熱度與需求，戶外休閒服飾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。