庭沼珉示範知性戶外風穿搭！BBC EARTH進駐台灣 時髦Outdoor又有新選擇

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
戶外休閒服飾品牌BBC EARTH由GO WILD野聚戶外引進、進駐台灣。圖／BBC EARTH提供
戶外休閒服飾品牌BBC EARTH由GO WILD野聚戶外引進、進駐台灣。圖／BBC EARTH提供

戶外機能結合都會潮流的熱度持續升高，戶外運動已從圈內小眾走向大眾日常並受到年輕世代喜愛，看好市場熱度與需求，戶外休閒服飾「BBC EARTH」進駐台灣，讓戶外品牌愛好者又有新選擇，並由主演「還魂」、「媽媽朋友的兒子」、「宇宙MARRY ME？」等作品的韓星庭沼珉詮釋冬季穿搭。

GO WILD野聚戶外引進BBC EARTH登台

專業戶外休閒通路「GO WILD野聚戶外」持續引進世界知名戶外品牌，今年底再度迎來新成員、戶外休閒服飾BBC EARTH，BBC EARTH由英國BBC Studios製作，以世界級自然歷史紀錄片聞名。延續這份探索地球的精神，BBC Earth Apparel以環保材質與永續理念，透過簡約實穿的戶外時尚，傳達貼近自然的方式生活。

韓星庭沼珉詮釋BBC EARTH冬季系列，女裝主打大地色系的知性色調。圖／BBC EARTH提供
韓星庭沼珉詮釋BBC EARTH冬季系列，女裝主打大地色系的知性色調。圖／BBC EARTH提供

韓星庭沼珉同款冬季服飾在台登場，主打柔和知性色調，以大地色系與簡約線條為核心，雖是戶外品牌但仍透過設計展現知性時髦氛圍。系列採用環保尼龍、環保聚酯纖維與環保鴨絨等永續材質，訴求輕暖蓄熱、舒適與耐用性。其中，化纖外套與輕量羽絨外套皆具可拆式或可轉換設計，讓造型與溫度調節更加彈性；針織外套則以雪花與麋鹿圖案呈現冬季氛圍感。目前BBC EARTH全台販售通路為Dream Plaza、高雄夢時代與摩曼頓官網。

韓星庭沼珉詮釋BBC EARTH冬季系列，女裝主打大地色系的知性色調。圖／BBC EARTH提供
韓星庭沼珉詮釋BBC EARTH冬季系列，女裝主打大地色系的知性色調。圖／BBC EARTH提供

The North Face x SKIMS限量冬季聯名系列

另外，由The North Face攜手金卡戴珊（Kim Kardashian）創立的SKIMS推出的The North Face x SKIMS限量冬季聯名系列，新增更多款式選擇、實用配件，更首次引入童裝系列。這系列融合了The North Face在滑雪服飾領域專業，以及SKIMS標誌性的貼身剪裁與設計美學，以大膽鮮明的應季色彩，呈現冬季煥新之作。台灣限量推出四款配色：「Bone珠玉白」、「Gunmetal雲母灰」、「Phoenix赭羅紫」與「Onyx瑪瑙黑」。

本系列將已在The North Face台北101旗艦店、台中新光三越中港店5F UE門市，以及The North Face台灣官方網站同步販售。

The North Face x SKIMS 2025限量冬季聯名系列。圖／The North Face提供
The North Face x SKIMS 2025限量冬季聯名系列。圖／The North Face提供

The North Face x SKIMS 2025限量冬季聯名系列。圖／The North Face提供
The North Face x SKIMS 2025限量冬季聯名系列。圖／The North Face提供
The North Face x SKIMS 2025限量冬季聯名系列。圖／The North Face提供
The North Face x SKIMS 2025限量冬季聯名系列。圖／The North Face提供

