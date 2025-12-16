「帶一份台灣米」當伴手禮 米糧精品進駐桃機

農糧署今天於桃園國際機場啟動「米糧精品伴手禮」展售專區，精選多款具台灣特色米製精品伴手禮進駐機場，要讓「帶一份台灣米」成為國際旅客與返國遊子的全新旅遊記憶。

農業部農糧署發布新聞稿表示，近年來積極投入資源，致力輔導傳統米製食品轉型升級，鼓勵國內烘焙與米食加工業者進行創新研發，將傳統米食提升為兼具美觀、美味與食品安全的精品點心。目前已成功商品化並上市超過百項產品，展現台灣農業與食品加工業創新實力。

農糧署指出，過去米糧伴手禮的推廣，多著重在節慶送禮市場；為擴大推廣國內米製加工品，今年起強化遊客市場推廣力道，更攜手昇恆昌免稅商店與新東陽公司2家合作夥伴，精選24項米糧伴手禮，現場也安排試吃贈禮活動，展現台灣米的多元風貌，讓旅客在出境前能輕鬆將「台灣味」帶回家。

對此，農糧署說，預計在桃機第一航廈出境大廳台灣特色商品館、人氣土特產專區、管制區內A6登機門附近的台灣農特產品專區，第二航廈管制區內C2候機室旁的豐禮舖、高雄國際機場新東陽門市及國道一號西螺服務區等實體通路販售6個月以上，並於台灣好農、PayEasy等電商平台上架，讓台灣米香飄得更遠、前進國際市場。

