迎冬至！萊爾富全系列湯圓任選3件75折 再推「麻油鱸魚湯」暖胃價

今年冬至落在12月21日星期日，在傳統文化中，冬至被視為團圓、轉運與進補的重要時刻，許多民眾會透過溫暖料理為家人與自己補足元氣。萊爾富精選多款應景湯圓、暖身補湯與人氣熟食，讓忙碌的現代人也能輕鬆準備冬至美味。

民間習俗認為，冬至吃湯圓象徵「圓滿如意」，不僅能凝聚家人情感，也被視為旺桃花、招財運的重要儀式。萊爾富即日起至12月31日推出全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折，提供多元口味選擇。「健司」顛覆傳統推新品粿系湯圓系列，透過特殊工法製成，耐煮不易破，外皮Q彈細緻，完整還原傳統「粿」的口感；「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」內餡濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；「健司香濃花生紅龜粿湯圓」則能吃到真材實料的花生顆粒，口感滑順厚實，甜鹹皆宜。另有桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG 的「提拉米蘇湯圓」，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。

因應冬至進補需求，萊爾富攜手全國漁會，推出3款微波即飲的暖心湯品。「麻油鱸魚湯」選用香氣濃郁的麻油搭配薑片提味，暖胃不膩，售價85元；「藥膳鱸魚湯」以溫補藥膳材料慢燉，口感溫潤，售價85元，上述鱸魚湯系列可享單件79元、任2件145元。「澎湖海菜魚丸湯」湯頭清甜、魚丸Q彈，單件59元、2件99元。

此外，萊爾富即日起全新上市「煙強」香腸（售價45元），嚴選國產豬肉製作，高含肉率帶來紮實口感，論是搭配蒜頭、切片配湯，或作為冬至餐桌上的一道暖心配角，都格外對味。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

