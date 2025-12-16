7-ELEVEN「草莓季」開跑！果汁BAR現打「草莓特調牛奶」甜蜜回歸

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「i划算」即日起搶先開賣日本進口「熊本熊紅草莓」、「靜岡紅臉頰草莓」。圖／7-ELEVEN提供
冬季最浪漫的粉紅祭典開始啦！7-ELEVEN線上線下同步展開「莓粒good！」草莓季，攜手聖德科斯、TREE TOP樹頂、森永乳業、LOTTE、禾乃川國產豆製所、拿破崙先生等品牌，並與在地社創青年合作，推出超商通路獨家草莓系列商品逾20款，整合甜點、烘焙、水果、飲品、冰品等多元類別，草莓控千萬別錯過。

7-ELEVEN「i預購」與門市預購串聯線上線下通路搶先開跑草莓季，《預購誌》即日起至2026年2月15日指定品項任選2件95折，看準社群美照需求，今年以「爆量草莓」、「儀式感甜點」為兩大開發主軸，首推重量級甜點名家拿破崙先生的「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」，全系列選用100%新鮮大湖草莓製作，堆疊出多層次的酸甜果香滋味，《預購誌》更獨家附贈特製叉子及湯匙，拍照打卡免準備道具，開吃同時享受滿點儀式感。

鎖定辦公室與社區型門市的團購需求，年度熱賣超過5萬支的「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」同時推出草莓與番茄雙口味，33公分超長冰棍聚會分食最有話題。7-ELEVEN「i預購」、「i划算」亦同步推出「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」、「日本草莓荔枝海洋深層氣泡飲箱購」等多入數選擇，還有網路討論度超高的夢幻系零食「盧琴樹草莓歐蕾糖心酥」、「中祥大湖草莓牛軋餅」。

在地社創品牌「禾乃川」米潤飲系列於7-ELENEN「i預購」上市第3年，累積銷售已超過萬瓶，冬季限定的「草莓米潤飲」以米麴釀酵製成，圓潤清甜好喝，即日起至12月31日任一件88折。迎接日本草莓產季，「i划算」即日起搶先開賣「熊本熊紅草莓」和「靜岡紅臉頰草莓」，整個產季將輪番上架大湖香水草莓、小農有機草莓以及日本德島、福岡、長崎等進口名品草莓。

7-ELEVEN甜點、烘焙推出6款限定新品，甜點包含與人氣角色吉伊卡哇聯名推出的「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，選用日本獨家QQ外皮配方創造新食感體驗，還有IP貼紙蒐集；熱銷常勝軍「草莓Q皮半月燒」由日本技術指導製成Q皮口感，搭配主廚自家熬煮草莓果醬，口味酸甜；還有吸睛造型「草莓可可蛋糕杯」，使用法芙娜可可粉、5層層次堆疊，12月24日至2026年1月6日指定商品享任選第二件省10元優惠。常溫麵包推出淋上酸甜草莓白巧克力醬的2入「草莓可頌」、蓬鬆柔軟的「草莓蛋糕捲」；季節限定人氣商品「草莓雙色年輪蛋糕」小包裝方便出遊即食，也可作為午茶時刻常備茶點。

2024首年上市第一周便締造上百萬銷售佳績、引爆社群瘋狂打卡的CITY TEA現萃茶×Whittard「蜜香伯爵拿鐵」，以及果汁BAR現打「草莓特調牛奶」都將在12月24日同步回歸。「蜜香伯爵拿鐵」選用Whittard經典33號伯爵茶包為基底，獨特佛手柑香氣融入奶香、點綴一抹香甜蜂蜜，調和出夢幻英式茶飲，雙品牌獨家聯名杯身與杯套設計靈感來自Whittard Tea Discovery系列伯爵茶盒包裝，精緻的復古藍色矢車菊花瓣圖騰質感滿分，每杯售價80元，自12月24日至2026年1月6日期間更加入CITY TEA全品項第2杯半價優惠，還可以憑杯套至Whittard實體店面購買指定品項再享百元折扣優惠。「草莓特調牛奶」嚴選新鮮大湖草莓和蔓越莓，現點現打雙重莓好，12月24日至2026年1月20日期間單杯享88折優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN甜點跟人氣角色吉伊卡哇聯名推出「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，還有吸睛造型「草莓可可蛋糕杯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「莓粒good！」草莓季開跑，甜點、烘焙推出6款限定新品。圖／7-ELEVEN提供
締造百萬銷售的CITY TEA現萃茶×Whittard「蜜香伯爵拿鐵」12月24日甜蜜回歸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN常溫麵包推出2入「草莓可頌」、「草莓蛋糕捲」，另有季節限定人氣商品「草莓雙色年輪蛋糕」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY TEA現萃茶×Whittard「蜜香伯爵拿鐵」12月24日起甜蜜回歸，雙品牌獨家聯名杯身與杯套設計採用復古藍色矢車菊花瓣圖騰，憑杯套至Whittard實體店面購買指定品項再享百元折扣優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN《預購誌》今年主打「爆量草莓」、「儀式感甜點」，更獨家附贈特製叉子及湯匙。圖／7-ELEVEN提供
7-ELENEN「i預購」推出青年社創品牌「禾乃川」冬季限定「草莓米潤飲」，即日起至12月31日任一件88折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」與門市預購串聯線上線下通路，搶先開跑「莓粒good！」草莓季。圖／7-ELEVEN提供
