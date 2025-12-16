歐客佬咖啡遭控涉賣「假世界冠軍豆」？中市府：查獲標示不符送辦

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名連鎖咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，與上游「黑金咖啡」假冒其世界冠軍莊園名義販售咖啡豆。對此，食安處說，經稽查發現，歐客佬販售的咖啡豆標示與來源不符，依食安法函送台中地檢署偵辦。

食安處說明，食安處在11月26日動員多組人員到歐客佬總公司及門市稽查，發現業者販售的「Finca Sophia巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，共查獲29包產品，已回收8包，立即封存。

食安處指出，歐客佬涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第7款不得攙偽或假冒的規定，市府已依同法第49條規定，將全案函送台中地檢署偵辦，後續將配合司法調查辦。

另針對外界關心該業者曾獲「台中市十大伴手禮」一事，工策會說明，「十大伴手禮」評選以參賽廠商實際送審產品作為評選依據，得獎產品非本次涉案產品，工策會重視業者品牌誠信，若「十大伴手禮」得獎廠商經查有重大爭議事件，得依規定撤銷其得獎資格。

市府強調，食品標示攸關消費者知情權與信賴基礎，對於任何違法或不實行為，市府均採取零容忍態度依法嚴辦。未來也將持續加強食品標示稽查及管理，同時維護城市品牌與消費者權益。市府呼籲食品業者務必誠實揭露產品資訊，民眾若發現異常情形，亦可主動向市府檢舉，共同守護台中食安。 台中市食安處11月26日派員稽查歐客佬總公司及門市。圖／食安處提供

