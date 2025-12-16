「寶島一村」戶外唯一場明回嘉公演 朱宗慶打擊樂QMSO聲響派對接力　

320+1嘉義市城市博覽會以表演藝術、跨界音樂與多元展演，鋪陳一場屬於城市與市民文化盛會。重磅節目之一、台灣劇場經典「寶島一村」，明天下午5時半在市府前嘉義大舞台，推出今年唯一一場戶外版演出，回故事源頭的嘉市，在城市夜色中重現跨世代眷村記憶。
「寶島一村」，由賴聲川與王偉忠共同編導，改編自王偉忠成長於嘉義眷村的生命經驗，以舞台上的三間小房子，細膩刻畫大時代下的小人物人生。自2008年首演以來巡演世界各地，深獲好評。本次首度以戶外形式呈現，讓劇中人情、方言與生活聲響，與城市晚風、街景自然交織，邀請觀眾在開放空間中貼近感受臺灣的共同記憶。
音樂能量同樣不容錯過。21日「聲響派對」嘉義大舞台接力登場，首先由享譽國際的朱宗慶打擊樂團領銜演出，以精湛技巧與強烈舞台張力，從細膩節奏到磅礡鼓聲層層推進，帶領觀眾直擊擊樂藝術最純粹的震撼。隨後登場DJ QuestionMark Symphony Orchestra（QMSO）迷你交響樂團，由DJ QuestionMark領軍，融合交響樂與DJ現場混音，橫跨古典、嘻哈、爵士、放克、動漫配樂與華英金曲，打造高規格Live混音派對。
本次更推出期間限定陣容，邀集YELLOW黃宣、L zy Habits、FunkyMo、Miao Maio Flow等嘉賓助陣，營造沉浸式夜間聲景，觀眾可自由站立、舞動或席地而坐，盡情投入。更多資訊請看官方網站、「320+1嘉義城市博覽會」FB、IG。
