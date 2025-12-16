國泰兒童繪畫比賽頒獎 小小畫家彩繪健康美好未來

你對於未來家園有什麼樣想像？讓小小畫家告訴你！第50屆「國泰兒童繪畫比賽」在高雄、台中舉辦頒獎典禮，從全國近5萬件作品中脫穎而出的得主接受表揚，國泰把得獎作品陳列成一座小型美術館，多元豐富的畫作主題，展現出孩子心中「BETTER TOGETHER」的未來美麗家園。

國泰徵畫50年 引導孩子用色彩增添生活美感

國泰今年以「健康長大，守護美麗家園」為主題，呈現孩子對未來生活的想法跟行動，國泰人壽協理廖昶超表示，國泰舉辦兒童繪畫比賽，期待孩子能健康長大、愛護環境、生活愉快，更鼓勵孩子要「一直畫、一起畫、一輩子畫下去！」透過培養對構圖、光線、色彩的敏銳度，為生活增添更多美感。

評審委員、彰化縣平和國小校長王麗惠感謝國泰堅持五十年，陪伴所有愛畫畫的孩子長大，永續推廣美學教育，展現國泰企業社會責任；評審委員、中華民國兒童美術教育學會理事長盧安來也表示，國泰兒童繪畫比賽是國內歷史最悠久、參賽件數最多的賽事，得主都是萬中選一，敬佩企業願意長期投入美學教育，為喜歡畫畫的孩子打造美好舞台。 頒獎典禮陳列得獎作品，親子相互觀摩學習成長。圖／國泰金控提供

體驗、拍照、抽大獎 國泰用心打造頒獎典禮

頒獎典禮在TBC KIDS、蘋果家族精彩舞蹈演出揭開序幕，得獎者還可以在現場體驗造型氣球裝飾，並且翻閱50年來累積下的得獎畫冊內容；國泰還打造榮耀舞台拍照區，讓親子留下美好時刻；此外，現場準備COZZI飯店住宿券、奇美食品禮券、兒童數位相機等精美獎品，讓親子有機會抽中大獎。

國泰貼心把得獎畫作印製成環保背袋與悠遊卡貼紙，許多親子搭檔看到時，都露出不可意思的驚訝表情，直呼「這對孩子很有紀念價值，太用心了！」有家長說，把永續跟作品結合的創意很值得肯定，現場紛紛拍照留念。 國泰蒐集50年來的得獎畫冊，讓親子可以翻閱一路走來累積的豐碩成果。圖／國泰金控提供

【中年級組金牌】守護家園愛地球 耐心描繪珊瑚礁石

雲林麥寮國小的王同學獲得中年級組金牌，細膩掌握了海洋中潛水人員與海洋生物的景象。圖／國泰金控提供

來自雲林麥寮國小的王同學，覺得守護美麗家園，就是不能把垃圾亂丟到海裡，他以描繪生動的海底世界獲得金獎肯定，這幅花了三個星期時間的作品，細膩掌握了海洋中潛水人員與海洋生物的景象，「尤其珊瑚礁石花了我最多時間，得獎真的很開心！」王媽媽也說，孩子從中班開始年年參加國泰繪畫比賽，以前只獲得優選跟佳作，「這次他超用心去繪製珊瑚礁的細節，我覺得就算沒得獎，在媽媽心目中都是第一名了！」首度參加頒獎典禮，覺得國泰把得獎作品化成實用的環保袋，「不但用心，還令人驚豔！」

【幼兒園組銅牌】二度挑戰畫漁船 精采表現獲肯定

高雄前鎮三番幼兒園的陳同學（右一）獲得幼兒園組銅牌，二度挑戰畫漁船，精彩表現獲肯定。圖／國泰金控提供

高雄前鎮三番幼兒園的陳同學之前曾獲優選獎，今年以畫達悟族漁船的題材再度挑戰，豐富色彩跟童趣表現獲得銅獎肯定，三代同堂一起前來參加頒獎典禮，也在會場觀摩其他得主的作品；陳媽媽說，孩子發現自己的畫作被展示出來非常開心，國泰也把場地布置成美術館，可以從其他人的作品中學習，這點非常的用心。

商品推薦