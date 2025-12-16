基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐 下周再公布優惠票價

原訂9月開航的基隆-石垣島航線預計本月底首航，業者已完成航線登記，並依艙房類型分為8種定價，最低為單程2800元，首航因應淡季將再推優惠價，華岡集團今公布各房型船票定價，並預告優惠票價下周公布。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回。

華岡集團總經理洪郁航今公布船票定價，皇家套房附有1張雙人床，可容納2人，總計2間，每房2.1萬元，每人1萬500元；豪華套房附有2張單人床，可容納2人，總計32間，每房1萬1200元，每人5600元。

家庭房為通鋪床型，每間可容納4人，總計19間，每房2萬2400元，每人5600元；標準房A為通鋪床型，每間可容納6人，總計34間，每房2萬9400元，每人4900元。

標準房B分為3種床型，2張單人臥鋪床型可容納2人，總計18間，每房8400元，每人4200元；1張上下鋪房型可容納2人，總計4間，每房8400元，每人4200元；2張上下鋪房型可容納4人，總計2間，每房1萬6800元，每人4200元。

標準房C分為2張上下鋪、2個通鋪位等2種床型，每房可容納6人，各有8間，每房2.8萬元，2張上下鋪房型每人4900元，2個通鋪位房型每人4200元；標準房G為通鋪床型，可容納15人，總計3間，每房4.2萬元，每人2800元。

上述定價均不含碼頭服務費及其他稅金，總計提供493個床位。洪郁航預告，由於首航時間可能在年底，受東北季風淡季影響，預計會推出一波促銷價，優惠票價將於下周公布；至於開賣日期跟首航時間則待確定後即刻公布。

根據洪郁航先前受訪指出，優惠票價部分，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元，盼提升民眾體驗搭船到石垣島的意願。而試營運促銷價預計從年底開航至明年2月，未來將視旅客需求性及搭載比例再調整價格，明年3月起至10月就會回到旺季價格。

商品推薦