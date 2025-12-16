送禮更即時！Uber App「優快送」限時3趟免運 雙北叫件可捕捉耶誕老人

耶誕節送禮與派對需求升溫，Uber攜手優食台灣宣布推出「優快送」耶誕限時優惠，即日起至12月25日，民眾只要在Uber App輸入優惠序號「優快送好禮」，即可享有3趟「優快送」免運費優惠，適用全台16個營運城市，序號數量有限，兌完為止。活動期間於大台北地區使用服務，還有機會由裝扮成耶誕老人的外送合作夥伴送件，為節慶增添驚喜。

根據Uber App數據顯示，2024年耶誕週期間，「優快送」使用量較平日成長高達43%，顯示臨時送禮、交換禮物與派對補貨等即時運送需求明顯增加。為回應節慶高峰，Uber推出此次限時免運活動，協助用戶在繁忙節日中，快速完成各類包裹遞送。

「優快送」為優食台灣透過Uber App推出的即時包裹運送服務，服務範圍涵蓋北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭等地區。用戶只需開啟Uber App，點選「優快送」，輸入寄件與收件地址，即可一鍵完成下單，操作介面簡單直覺。

在安全與透明度方面，「優快送」提供即時追蹤、PIN碼驗證與行程分享功能，用戶可將運送行程分享給最多5名聯絡人，隨時掌握包裹動態，確保心意安心送達。

服務規格方面，每趟行程最遠12公里，單次重量不得超過20公斤，包裹尺寸須在40×40×40公分以內，總價值上限為新台幣5,000元，可運送文件、生活用品及餐點食材等，滿足節慶期間多元即時配送需求。 Uber攜手優食台灣宣布推出「優快送」即時包裹運送服務聖誕限時優惠，輸入優惠序號，可享有三趟優快送「免運費」優惠。圖／Uber提供

