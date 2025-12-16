快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

聽新聞
0:00 / 0:00

送禮更即時！Uber App「優快送」限時3趟免運 雙北叫件可捕捉耶誕老人

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「優快送」提供App即時追蹤、PIN碼驗證、行程分享等多項安全功能，讓運送過程透明又安心。圖／Uber提供
「優快送」提供App即時追蹤、PIN碼驗證、行程分享等多項安全功能，讓運送過程透明又安心。圖／Uber提供

耶誕節送禮與派對需求升溫，Uber攜手優食台灣宣布推出「優快送」耶誕限時優惠，即日起至12月25日，民眾只要在Uber App輸入優惠序號「優快送好禮」，即可享有3趟「優快送」免運費優惠，適用全台16個營運城市，序號數量有限，兌完為止。活動期間於大台北地區使用服務，還有機會由裝扮成耶誕老人的外送合作夥伴送件，為節慶增添驚喜。

根據Uber App數據顯示，2024年耶誕週期間，「優快送」使用量較平日成長高達43%，顯示臨時送禮、交換禮物與派對補貨等即時運送需求明顯增加。為回應節慶高峰，Uber推出此次限時免運活動，協助用戶在繁忙節日中，快速完成各類包裹遞送。

「優快送」為優食台灣透過Uber App推出的即時包裹運送服務，服務範圍涵蓋北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭等地區。用戶只需開啟Uber App，點選「優快送」，輸入寄件與收件地址，即可一鍵完成下單，操作介面簡單直覺。

在安全與透明度方面，「優快送」提供即時追蹤、PIN碼驗證與行程分享功能，用戶可將運送行程分享給最多5名聯絡人，隨時掌握包裹動態，確保心意安心送達。

服務規格方面，每趟行程最遠12公里，單次重量不得超過20公斤，包裹尺寸須在40×40×40公分以內，總價值上限為新台幣5,000元，可運送文件、生活用品及餐點食材等，滿足節慶期間多元即時配送需求。

Uber攜手優食台灣宣布推出「優快送」即時包裹運送服務聖誕限時優惠，輸入優惠序號，可享有三趟優快送「免運費」優惠。圖／Uber提供
Uber攜手優食台灣宣布推出「優快送」即時包裹運送服務聖誕限時優惠，輸入優惠序號，可享有三趟優快送「免運費」優惠。圖／Uber提供

Uber 外送 運費 交換禮物 耶誕節

延伸閱讀

迎耶誕、跨年與元宵 豐原三大燈區明晚點燈今天搶先看

提前迎接耶誕 台北花市打造沉浸式主題專區

S.T. Dupont玩心滿滿創系吊飾點亮耶誕 限量款聯名法國文學經典

旋風訪台！Uber執行長稱市場表現全球領先 盼專法保留疊單彈性

相關新聞

基隆-石垣島渡輪船票定價出爐！最低單程2800元 力拚年底首航

原訂9月開航的基隆-石垣島航線預計本月底首航，業者已完成航線登記，並依艙房類型分為8種定價，最低為單程2800元，首航因...

歐客佬咖啡遭控涉賣「假世界冠軍豆」？中市府：查獲標示不符送辦

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名連鎖咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，與上游「黑金咖...

「寶島一村」戶外唯一場明回嘉公演 朱宗慶打擊樂QMSO聲響派對接力　

320+1嘉義市城市博覽會以表演藝術、跨界音樂與多元展演，鋪陳一場屬於城市與市民文化盛會。重磅節目之一、台灣劇場經典「寶...

國泰兒童繪畫比賽頒獎 小小畫家彩繪健康美好未來

你對於未來家園有什麼樣想像？讓小小畫家告訴你！第50屆「國泰兒童繪畫比賽」在高雄、台中舉辦頒獎典禮，從全國近5萬件作品中...

送禮更即時！Uber App「優快送」限時3趟免運 雙北叫件可捕捉耶誕老人

耶誕節送禮與派對需求升溫，Uber攜手優食台灣宣布推出「優快送」耶誕限時優惠，即日起至12月25日，民眾只要在Uber ...

根本封面收割機！朴寶劍成OMEGA代言人 聯手玄彬、韓韶禧狠刷顏值天花板

日前才在高雄現身AAA頒獎典禮的朴寶劍，當時手上曾配戴上兩只OMEGA碟飛典雅系列與超霸登月計時碼表並搭配白色西裝、黑色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。