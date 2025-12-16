快訊

根本封面收割機！朴寶劍成OMEGA代言人 聯手玄彬、韓韶禧狠刷顏值天花板

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
朴寶劍甫成OMEGA全新品牌代言人。圖／OMEGA提供
朴寶劍甫成OMEGA全新品牌代言人。圖／OMEGA提供

日前才在高雄現身AAA頒獎典禮的朴寶劍，當時手上曾配戴上兩只OMEGA碟飛典雅系列與超霸登月計時碼表並搭配白色西裝、黑色領結，掀起一波討論熱潮，今日OMEGA火速宣布，朴寶劍已成為品牌最新代言人，並發表全新形象視覺。

今年三月時才有Netflix新作《苦盡柑來遇見你》中與「國民妹妹」IU大演對手戲，7月再有《健將聯盟》（Good Boy），演出拳擊手、戲路多變。朴寶劍的星途看漲今年持續發燒，單從今年四月到12月他便分別登上了Men’s FOLIO、Marie Clarie、Esquire、BAZZAR、ARENA等五本封面雜誌，而且男女性時尚雜誌「通吃」，其中BAZZAR更幫他拍攝了近多組迥異造型的傳統韓服造型，讓粉絲跟著朴寶劍玩「穿越」、大飽眼福。

本次邀請朴寶劍成為品牌代言人的「歐米茄」（OMEGA）是瑞士高級運動表品牌，經典Speedmaster、Constellation、Seamaster每一系列都是經典，並以大師天文台認證（METAS）、同軸擒縱（Co-Axial）機芯、長達數十年贊助奧運知名，2025年由LuxeConsult與史坦利Morgan Stanley發表的產業觀察中，OMEGA更位居世界五十大名表Top 3；同時出現在朴寶劍手腕上的，則是全新第四代Planet Ocean 600米腕表，以藍色表圈搭配精鋼鍊帶，動感也斯文。

值得一提的是，OMEGA目前的家族成員中還包含了玄彬（현빈）、韓韶禧（한소희）兩位時尚產業風口浪尖的超一線韓星；而「坐擁」三位超熱韓星為品牌代言人更在瑞士高級鐘表品牌產業中極為罕見，未來會否有某個重要活動能讓朴寶劍、玄彬、韓韶禧三星同台？朴寶劍會否在未來的某一天現身OMEGA瑞士Bienne錶廠（與總部）？且讓粉絲們拭目以待、更加關心OMEGA的最新快訊了！

玄彬今年在韓國青龍獎大放異彩，當時手上配戴的表款即為OMEGA海馬潛水300米42毫米青銅金腕表。圖／摘自IG：vast.ent
玄彬今年在韓國青龍獎大放異彩，當時手上配戴的表款即為OMEGA海馬潛水300米42毫米青銅金腕表。圖／摘自IG：vast.ent
身為OMEGA品牌代言人的玄彬，以手上表款散發出穩重的紳士氣息。圖／OMEGA提供
身為OMEGA品牌代言人的玄彬，以手上表款散發出穩重的紳士氣息。圖／OMEGA提供
朴寶劍本月才現身高雄AAA典禮，當時的白西裝、黑色領結展現超強人氣，手上亦配戴了一只OMEGA表款。圖／翻攝自IG@bogummy
朴寶劍本月才現身高雄AAA典禮，當時的白西裝、黑色領結展現超強人氣，手上亦配戴了一只OMEGA表款。圖／翻攝自IG@bogummy
朴寶劍今年已五度登上時尚雜誌封面、堪稱最強「封面收割機」。圖／翻攝自IG@bogummy
朴寶劍今年已五度登上時尚雜誌封面、堪稱最強「封面收割機」。圖／翻攝自IG@bogummy
OMEGA第四代Planet Ocean腕表將帶來橘色、藍色、黑色三種表圈配置，合計7款型號。圖／OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表將帶來橘色、藍色、黑色三種表圈配置，合計7款型號。圖／OMEGA提供
OMEGA日前發表了第四代Planet Ocean，並帶來經典橘色細節。圖／OMEGA提供
OMEGA日前發表了第四代Planet Ocean，並帶來經典橘色細節。圖／OMEGA提供
朴寶劍在《健將聯盟》（Good Boy）演出拳擊手、戲路多變。圖／翻攝自IG@bogummy
朴寶劍在《健將聯盟》（Good Boy）演出拳擊手、戲路多變。圖／翻攝自IG@bogummy
由於長年贊助奧運與冬季奧運，OMEGA日前亦發表了限量的冬奧限量超霸計時碼表，將雪色與冷冽成為設計元素。圖／OMEGA提供
由於長年贊助奧運與冬季奧運，OMEGA日前亦發表了限量的冬奧限量超霸計時碼表，將雪色與冷冽成為設計元素。圖／OMEGA提供
OMEGA Planet Ocean腕表，精鋼、42毫米、時間顯示、600米防水性能，27萬2,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA Planet Ocean腕表，精鋼、42毫米、時間顯示、600米防水性能，27萬2,000元。圖／OMEGA提供
朴寶劍日前在高雄AAA典禮時所配戴的OMEGA碟飛典雅系列腕表，以玫瑰金搭配簡約設計、高雅大方，訂價23萬8,000元。圖／OMEGA提供
朴寶劍日前在高雄AAA典禮時所配戴的OMEGA碟飛典雅系列腕表，以玫瑰金搭配簡約設計、高雅大方，訂價23萬8,000元。圖／OMEGA提供
韓星韓韶禧（한소희）亦是OMEGA品牌代言人，同時受到精品、高級珠寶領域的全面性青睞。圖／翻攝自IG@ xeesoxee
韓星韓韶禧（한소희）亦是OMEGA品牌代言人，同時受到精品、高級珠寶領域的全面性青睞。圖／翻攝自IG@ xeesoxee
近年聲勢持續看長的韓星朴寶劍，甫加入OMEGA大家族、並配戴最新第四代Planet Ocean腕表的藍色表圈款式。圖／OMEGA提供
近年聲勢持續看長的韓星朴寶劍，甫加入OMEGA大家族、並配戴最新第四代Planet Ocean腕表的藍色表圈款式。圖／OMEGA提供

