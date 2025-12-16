根本封面收割機！朴寶劍成OMEGA代言人 聯手玄彬、韓韶禧狠刷顏值天花板

日前才在高雄現身AAA頒獎典禮的朴寶劍，當時手上曾配戴上兩只OMEGA碟飛典雅系列與超霸登月計時碼表並搭配白色西裝、黑色領結，掀起一波討論熱潮，今日OMEGA火速宣布，朴寶劍已成為品牌最新代言人，並發表全新形象視覺。
今年三月時才有Netflix新作《苦盡柑來遇見你》中與「國民妹妹」IU大演對手戲，7月再有《健將聯盟》（Good Boy），演出拳擊手、戲路多變。朴寶劍的星途看漲今年持續發燒，單從今年四月到12月他便分別登上了Men’s FOLIO、Marie Clarie、Esquire、BAZZAR、ARENA等五本封面雜誌，而且男女性時尚雜誌「通吃」，其中BAZZAR更幫他拍攝了近多組迥異造型的傳統韓服造型，讓粉絲跟著朴寶劍玩「穿越」、大飽眼福。
本次邀請朴寶劍成為品牌代言人的「歐米茄」（OMEGA）是瑞士高級運動表品牌，經典Speedmaster、Constellation、Seamaster每一系列都是經典，並以大師天文台認證（METAS）、同軸擒縱（Co-Axial）機芯、長達數十年贊助奧運知名，2025年由LuxeConsult與史坦利Morgan Stanley發表的產業觀察中，OMEGA更位居世界五十大名表Top 3；同時出現在朴寶劍手腕上的，則是全新第四代Planet Ocean 600米腕表，以藍色表圈搭配精鋼鍊帶，動感也斯文。
值得一提的是，OMEGA目前的家族成員中還包含了玄彬（현빈）、韓韶禧（한소희）兩位時尚產業風口浪尖的超一線韓星；而「坐擁」三位超熱韓星為品牌代言人更在瑞士高級鐘表品牌產業中極為罕見，未來會否有某個重要活動能讓朴寶劍、玄彬、韓韶禧三星同台？朴寶劍會否在未來的某一天現身OMEGA瑞士Bienne錶廠（與總部）？且讓粉絲們拭目以待、更加關心OMEGA的最新快訊了！
