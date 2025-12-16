快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

聽新聞
0:00 / 0:00

添好運進駐！家樂福桃園經國店開幕祭五優惠 獨家「薑蔥蓉蒸雞飯」亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
知名餐飲「添好運」1正式進駐家樂福桃園經國店B1。店內80坪設有88席座位。業者/提供
知名餐飲「添好運」1正式進駐家樂福桃園經國店B1。店內80坪設有88席座位。業者/提供

知名餐飲「添好運」16日正式進駐家樂福桃園經國店B1。店內80坪設有88席座位，開幕期間，桃園經國店更獨家推出新品「薑蔥蓉蒸雞飯」。

慶祝「添好運 桃園經國店」開幕，品牌祭出開幕首五日早鳥優惠，包含線上訂位來店消費當日即享50元好運抵用金、持家樂福經國店當日消費發票，來店消費即贈98元飲品乙杯，還有品牌會員限定禮品等。

開幕期間，現場單筆消費滿1,200元，再享《好運紅包抽抽樂》好運古早味抽當活動，好運獎項包含：當筆消費８折、當筆消費9折、次回消費可使用之現金抵用券或港點兌換券等好禮。活動期間內用消費打卡標記#添好運桃園經國店，另有好運小禮。

為擴大品牌能見度與滲透率，添好運兩年前於高雄建立首家街邊型態門市高雄富民店，此次嘗試挑戰以更貼近生活的量販店複合門市-桃園經國店，實現「多通路並進」策略，並推廣港式餐點的美味與風格於在地日常當中。

添好運表示，家樂福桃園經國店位在桃園經國重劃區交通樞紐，有地利優勢，加上商住混合可開拓更多不同客群，讓添好運的港式點心能更深入台灣日常，進一步擴展港味美食版圖。

消費 家樂福 活動 餐飲

延伸閱讀

不關了！台中家樂福青海店公告「繼續營業」 網友嗨：太棒了

不只家樂福不關了！台中平價「火鍋吃到飽」繼續營業 在地人笑哭：不到1個月吃了3次

桃園喪屍煙彈事件送驗陰性 國教盟：仍是新型毒品警訊

總和532.5公斤！桃園消防張承越展現自主訓練成果 健力公開賽摘冠

相關新聞

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐 下周再公布優惠票價

原訂9月開航的基隆-石垣島航線預計本月底首航，業者已完成航線登記，並依艙房類型分為8種定價，最低為單程2800元，首航因...

7-ELEVEN「草莓季」開跑！果汁BAR現打「草莓特調牛奶」甜蜜回歸

冬季最浪漫的粉紅祭典開始啦！ 7-ELEVEN線上線下同步展開「莓粒good！」草莓季，攜手聖德科斯、TREE TOP樹...

歐客佬咖啡遭控涉賣「假世界冠軍豆」？中市府：查獲標示不符送辦

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名連鎖咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，與上游「黑金咖...

新光三越258款春節禮品登場！擴大日韓伴手禮陣容、檔期拚1.8億元

新光三越春節禮品囊括近五成獨家、近七成初登場，共嚴選258款來自台灣與世界各地的年節好禮，除集結五大米其林星級餐廳與多家...

「寶島一村」戶外唯一場明回嘉公演 朱宗慶打擊樂QMSO聲響派對接力　

320+1嘉義市城市博覽會以表演藝術、跨界音樂與多元展演，鋪陳一場屬於城市與市民文化盛會。重磅節目之一、台灣劇場經典「寶...

國泰兒童繪畫比賽頒獎 小小畫家彩繪健康美好未來

你對於未來家園有什麼樣想像？讓小小畫家告訴你！第50屆「國泰兒童繪畫比賽」在高雄、台中舉辦頒獎典禮，從全國近5萬件作品中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。