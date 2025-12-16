添好運進駐！家樂福桃園經國店開幕祭五優惠 獨家「薑蔥蓉蒸雞飯」亮相

知名餐飲「添好運」16日正式進駐家樂福桃園經國店B1。店內80坪設有88席座位，開幕期間，桃園經國店更獨家推出新品「薑蔥蓉蒸雞飯」。

慶祝「添好運 桃園經國店」開幕，品牌祭出開幕首五日早鳥優惠，包含線上訂位來店消費當日即享50元好運抵用金、持家樂福經國店當日消費發票，來店消費即贈98元飲品乙杯，還有品牌會員限定禮品等。

開幕期間，現場單筆消費滿1,200元，再享《好運紅包抽抽樂》好運古早味抽當活動，好運獎項包含：當筆消費８折、當筆消費9折、次回消費可使用之現金抵用券或港點兌換券等好禮。活動期間內用消費打卡標記#添好運桃園經國店，另有好運小禮。

為擴大品牌能見度與滲透率，添好運兩年前於高雄建立首家街邊型態門市高雄富民店，此次嘗試挑戰以更貼近生活的量販店複合門市-桃園經國店，實現「多通路並進」策略，並推廣港式餐點的美味與風格於在地日常當中。

添好運表示，家樂福桃園經國店位在桃園經國重劃區交通樞紐，有地利優勢，加上商住混合可開拓更多不同客群，讓添好運的港式點心能更深入台灣日常，進一步擴展港味美食版圖。

