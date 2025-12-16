不關了！台中家樂福青海店公告「繼續營業」 網友嗨：太棒了

台中家樂福青海店位於西屯區青海路，先前傳出將於12月底歇業，引起當地民眾不捨；家樂福今突然在臉書粉專上宣布「家樂福青海店將繼續營業」訊息，引起網友熱議，按讚數破千，網友開心狂讚「太棒啦」、「還我眼淚」。

家樂福在臉書粉專上分享，家樂福青海店將繼續營業，公告日期為114年12月16日，並寫有「親愛的顧客您好：謝謝大家的支持與愛護，即日起青海店持續維持24小時營業，包括商店街所有承租廠商也如常提供服務！由衷感謝地主，在傾聽多方表達不捨的聲音，與家樂福總公司多次交換意見，雙方達成共識讓青海店繼續營業」。

臉書粉專小編還po文表示，因為有您的愛，我們留下來！青海店繼續陪伴大家！

親愛的台中鄉親、青海店的老朋友們：這些日子以來，我們收到了好多好多不捨的聲音，每一句「不要走」、「習慣有你們」，我們都聽見了。

小編指出，小編含著開心的淚水，大聲宣布：家樂福青海店要繼續開！繼續努力！繼續為大家服務啦！這是一個屬於大家的成果！非常感謝地主傾聽在地多方表達不捨的聲音。也因為有你們的挽留，家樂福青海店將「原地續開」，繼續做大家的好鄰居。

家樂福po文一出，立即引起網友按讚、回應，有網友分享喜悅，狂讚「太棒啦」、「上次半夜還去逛跟拍照留念的，請地主別再改變主意」、「太感動了，民生需求也很重要的」、「還我眼淚」、「真的嗎？好開心」。

