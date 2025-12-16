12月花卉冷清...聖誕紅這時候買 提前一個月「差在這」

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
花卉公司表示，聖誕紅顏色仍以紅色為大宗。圖／台北花卉公司提供
時序進入過節的12月，但是今年街頭燈飾、商場佈置似乎較往年冷清，不過，北市花卉公司介紹，今年聖誕紅價格實惠，且供貨充足，更提醒在一個月前先買，花色、品種選擇會更多，只要簡單購置加上松柏或冬季枝材，能增添節慶感。

花卉公司表示，今年聖誕紅預估整體供貨量約103萬盆到105萬盆，整體供貨超過100萬盆，供貨充足。而顏色部分仍以紅色的90％為最大宗，其餘則是粉色、白色、黃色、雙色等花色，同時也有特別的星鑽品種、帶有斑紋的聖誕紅。

花卉公司指出，因為聖誕紅是屬於盆栽類，價格比較穩定波動性較低，價格部分，聖誕紅零沒有裝飾的素盆，3吋小品約100元到200元區間，5吋聖誕紅約150元到250元區間。價格為一般消費者可在花市、量販店、市場花販購買。

花卉公司也說，近期有感受到民眾通常會在快要年節時購置花卉，不過以聖誕紅為例，通常越早買顏色、品種選擇更多，品質也比較好。

花卉公司也推薦民眾用簡單方式佈置家中儀式感，像是一盆聖誕紅能夠營造視覺主體，放置於玄關、窗台或餐桌皆合宜。並於盆栽一側插入松柏或冬季枝材，能增加線條與自然層次，並可懸掛個人喜愛的小飾品，增添節慶細節。

聖誕紅在盆栽上插入松柏或冬季枝材，能增加線條與自然層次。圖／台北花卉公司提供
粉色系的聖誕紅。圖／台北花卉公司提供
