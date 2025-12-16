最華麗的鑽石描繪皚皚白雪美景 蕭邦以絕美高級珠寶迎接冬季

在即將告別2025年之際，蕭邦（CHOPARD）以一系列共3款全新的高級珠寶作品，透過符合倫理道德標準的18K白金與璀璨鑽石的非凡光芒，在冬日天幕下綻放出專屬蕭邦的雪花奇景。

在蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的創意發想之下，蕭邦的高級珠寶作品向來是奢華美學與工匠精湛技藝的精髓體現。她自幼深受寶石學薰陶，並周遊世界，尋覓「The Garden of Kalahari」鑽石及「Insofu」祖母綠等稀世瑰寶。蕭邦高級珠寶可以說是專由女性為女性悉心設想的傑作。

新作中的戒指，如雪花般以圓鑽勾勒出六瓣花瓣、襯以欖尖形切割鑽石，依序排列如綻放的花朵，簇擁中央鑲嵌的一顆2.77克拉的明亮式切割主鑽，以不同角度折射出光芒的交相輝映、更顯奪目。其精巧細膩的鑲嵌工藝，勾勒出雪花般的幾何美態——每一片雪花都源自大自然獨一無二的奇蹟，也映照著品牌工匠於日內瓦工作坊窗外所見的皚皚山巒。

項鍊結合晶瑩純粹的鑽石與色澤光芒互為對比的縞瑪瑙黑玉。總重逾650克拉的縞瑪瑙圓珠經過仔細拋光打磨後依序堆疊，圓潤低調的優雅光澤彷彿深夜天空的靜寂底色，如水滴般剔透的梨形及明亮式切割鑽石點綴其間，彷彿於午夜靜靜飄落的雪花。光與影、深邃與亮澤交織出迷人對比，使這款三層的串珠項鍊呈現大膽而懾人的氣場。

最後的壓軸是一對綴有品牌標誌性蕾絲漩渦造型的耳環。華麗如水晶燈般的垂墜耳環鑲飾總重逾10克拉的梨形及明亮式切割鑽石，優雅的曲線細節與項鍊相互呼應，如輕盈雪花飄落在耳畔、凝成瑰麗瀑布的浪漫瞬間。 Haute Joaillerie高級珠寶系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌7.35克拉梨形切割鑽石與3.28克拉明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供 Haute Joaillerie高級珠寶系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌一顆2.77克拉的明亮式切割主鑽、欖尖形切割及明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供 Haute Joaillerie高級珠寶系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌一顆2.77克拉的明亮式切割主鑽、欖尖形切割及明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供 Haute Joaillerie高級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌11.33克拉梨形切割鑽石、9.01克拉明亮式切割鑽石與654.9 克拉縞瑪瑙圓珠、密鑲黑鑽。圖／蕭邦提供 Haute Joaillerie高級珠寶系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌7.35克拉梨形切割鑽石與3.28克拉明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供

