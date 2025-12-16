年末換機必看！LINE帳號轉移完整教學一次搞懂 不怕遺漏任何資料

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
換機之前先詳讀這篇，LINE換機教學超實用筆記指南，確保換機順利。圖／LINE提供
年末新一波換機旺季，不少民眾在汰換新手機時，最擔心的就是每天高度使用的LINE帳號能否順利移轉。其實只要電話號碼不變，並在換機前做好必要準備，就能大幅降低資料遺失風險，完整保留好友名單、群組與重要聊天紀錄。

在進行換機前，使用者應先替LINE帳號進行基本「健檢」，包括完成帳號的3項必要設定：手機號碼、電子郵件、密碼，並事先綁定Apple帳號或Google帳號，確保在特殊狀況下仍有備援登入方式。同時，聊天記錄的備份更是不可忽略的關鍵步驟，需在舊手機上完成雲端備份；若儲存空間不足，可先清除LINE快取資料，以避免備份失敗影響後續轉移。

值得注意的是，新舊手機是否為相同系統，將直接影響可轉移的資料範圍。若是同為iOS或Android系統，聊天記錄、已購買的貼圖、代幣餘額等幾乎都能完整移轉；但若是跨系統換機，聊天記錄與代幣餘額將無法保留，使用者需事先做好忍痛放棄的心理準備。

在實際換機方式上，多數情況可透過行動條碼快速完成帳號移動，不必輸入密碼或認證碼，流程相對簡便安全，但前提是舊手機仍可正常使用。若採用電話號碼與密碼方式，則需確保新舊裝置使用相同且仍有效的電話號碼，並能接收簡訊認證碼。至於無法收簡訊、忘記密碼或未設定Email的情況，則可改以Apple帳號或Google帳號作為救援登入方式，但必須事先在舊手機啟用相關設定。

官方也特別提醒，最常見、卻也最致命的錯誤，就是在新手機上誤選「註冊新帳號」，並輸入了原本帳號的電話號碼或資料。這個動作會導致舊帳號直接失效，好友、群組與所有購買紀錄都將無法復原。換機前先看這篇，只要照著正確換機流程操作，就能在新手機上無痛延續原有的LINE使用體驗。

新機重新登入帳號，這3招記起來。圖／LINE提供
換機前務必先做好LINE帳號健檢。圖／LINE提供
新舊手機是否為相同系統，可轉移內容大不同。圖／LINE提供
密碼 LINE 使用者

