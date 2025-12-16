期間限定免費下載！LV可愛line貼圖和可客製化的超暖心電子賀卡！

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台灣LINE官方帳號於歲末之際推出「佳節限定貼圖」與「個人化天燈電子賀卡」，自即日起至2026年1月15日止，只要加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天；今年還可製作「個人化天燈電子賀卡」；期限內下載路易威登「佳節限定貼圖」，即可解鎖收到「佳節限定手機桌布」。

本次8張貼圖，品牌吉祥物Vivienne與Gaston化身節日大使、傳遞幸福能量，並搭配LV經典橘黃色禮盒與聖誕風格裝飾，有一連串日常用語與節日祝賀，包括Thank You、Love You、Good Night、Happy Holidays、OK、Bye、Happy New Year、Miss You。品牌吉祥物Vivienne與Gaston依偎於聖誕樹前、俏皮躍出行李箱或手拿橘黃色禮盒等各種溫馨場景，一系列生動的貼圖，洋溢歡愉幸福的氛圍。

「個人化天燈電子賀卡」則可選擇路易威登Asnières 工坊或夢幻極光雪地為背景，一盞粉色Monogram祈願天燈宛若點亮天空的一道希望曙光，翱翔天際，點亮歡樂佳節的夜空。個人化設計可輸入最多30字元祝福語，於佳節時刻傳遞思念。 路易威登「佳節限定貼圖」。圖／路易威登提供 路易威登台灣LINE官方帳號 「個人化天燈電子賀卡」。圖／路易威登提供

