春節商機開跑！台北凱撒看好旅宿與外帶年菜雙成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
迎接2026農曆新年，春節消費市場提前升溫。台北凱撒看好旅宿與外帶年菜雙成長，推出「蛇馬都有」吃喝玩樂住房及「金馬報喜」外帶年菜77折優惠。

根據近期多項旅遊與餐飲市場趨勢調查顯示，隨著國旅需求持續攀升與長假效應，春節期間全台旅宿預訂量較去年呈現成長，熱門城市住宿率更預估於年節期間再創新高。同時，外帶年菜市場也在忙碌生活型態與家庭小型化的推動下持續成長，約有近三成民眾計畫選購外帶年菜，整體市場規模預估較去年增加約一至二成。

在這波春節商機帶動下，台北凱撒大飯店推出多項專案與優惠，搶攻年節消費熱潮，包括結合住宿、餐飲與娛樂體驗的「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」，以及77折早鳥價的「金馬報喜年菜外帶組」、送禮自用兩相宜的經典伴手禮。

「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」適用期間自2026年1月1日至3月15日，現已於官方網站獨家開放預訂。每晚3,799元起即可入住精緻、悠遊或綺幻客房。專案亮點之一「台北經典點心組」精選大稻埕知名老字號，如百年餅店「李亭香」、歷史逾一甲子的「黃長生藥行」等人氣點心，讓旅客無須出門，在客房內即可細細品味台北獨有的在地風味與人情溫度。春節期間自2026年2月14日至2月22日入住的旅客，將改為更具節慶儀式感的「新春好運零食組」。此外，專案還包含台北三創園區VIVELAND VR遊戲體驗券與飯店一樓的Drink Bar飲品兌換券；連住兩晚再加贈CHECKERS自助早餐，讓旅客一次享受吃、喝、玩、樂的完整假期體驗。

由王朝中餐廳推出的「金馬報喜年菜外帶組」亦同步登場。王朝中餐廳自創立以來已逾五十載，以實在用料與穩定水準聞名，是許多北車商圈上班族與老饕們口耳相傳的私房餐廳，也是無數家庭跨世代的團聚記憶。主廚團隊還原古早年味，從湯底熬製、海鮮火候到肉品醬汁皆延續傳統技法。此次外帶年菜組包含六人份、六道經典年菜：凱撒花膠佛跳牆、廣式鮮露龍虎斑、金蒜粿條蒸龍蝦、霸氣醬烤豬肋排、瑤柱雞汁長年菜、臘味八寶米糕，讓年夜飯在家享用，也同樣美味到位。

此外，台北凱撒大飯店還推出多款熱門伴手禮。多年熱銷、連年獲獎的「金牌蘿蔔絲酥餅」以手工細切蘿蔔絲結合洋火腿、蝦米與特製辛香料製成，酥鬆香脆、香氣迷人；另一人氣品項「馳名港式蘿蔔糕」份量紮實、風味道地。兩款產品長年深受饕客喜愛，堪稱「伴手禮熱銷雙星」，是年節餐桌上不可或缺的經典美味。台北凱撒大飯店2026年春節專案現已全面開放預訂，無論選擇入住或在家與親友共享星級外帶年菜，都能輕鬆度過豐盛、溫馨且充滿儀式感的新春假期。

