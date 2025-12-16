AI智慧眼鏡新浪潮Rokid結合ChatGPT功能多元 VIVE Eagle新推抗藍光款

今年AI智慧眼鏡成為科技新戰場，結合語音助理與穿戴設計，全面滿足工作到生活需求，除了Meta，HTC、Rokid等品牌也陸續加入戰局，掀起新一波智慧穿戴風潮。

由樂視達集團代理的Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡，宣布獨家授權於寶島眼鏡通路銷售，結合專業驗光服務，正式進軍台灣智慧穿戴市場。Rokid Glasses以語音操控結合AI大模型，提供即時翻譯、演講提詞、慧眼辨識、AI問答、會議記錄、視覺化導航、個人助理、拍照錄影與通話聽音樂等多元應用，一鏡整合傳統眼鏡、手機、相機、藍牙耳機、翻譯機與ChatGPT功能，打造多工合一的智慧穿戴體驗，未來也將持續升級，拓展即時掃描、聲紋支付等應用。

Rokid Glasses採用光波導成像技術，透過懸浮字幕與語音互動，帶來清晰的AI使用體驗。然而台灣近視、散光與老花族群比例高，但光波導顯示需在特定焦距下才能呈現最佳效果，度數、瞳距與眼形皆會影響清晰度與舒適性，因此，透過寶島眼鏡專業驗光、鏡片客製與實際試戴調整，可協助消費者打造最適合的Rokid Glasses使用體驗。即日起至2026年1月15日止，至寶島眼鏡購買並驗配Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡，即有機會抽中Rokid樂奇AR Spatial三視窗智慧眼鏡。

HTC今年9月推出VIVE Eagle AI智慧眼鏡後，近日再宣布推出「VIVE Eagle抗藍光透明鏡片款」，鎖定長時間使用手機、平板與電腦的族群。新款同樣搭載蔡司鏡片，具備UV400防護，並新增抗藍光與抗反光設計，可有效降低螢幕藍光造成的眼睛刺激與疲勞，同時維持清晰自然的視覺表現，適合日常居家、工作會議與戶外休閒配戴。

功能方面，VIVE Eagle持續強化AI語音體驗，新增AI連續對話模式，使用者在對話過程中無需反覆喚醒指令，即可與AI自然互動。此次更新也加入AI自定義快捷鍵，可依個人習慣設定拍照、翻譯、播放音樂或查詢資訊，一鍵完成操作；另新增拍攝晃動警示功能，於拍照時即時偵測頭部移動，提醒重新拍攝以確保影像清晰。相關功能預計於年底前陸續上線。

此外，VIVE Eagle拍照翻譯已支援超過40種語言，涵蓋多數主流語系。HTC亦同步優化VIVE Connect App，第四季將推出支援VoiceOver更新，協助視障與弱視族群以語音操作介面，落實「Accessibility by Design」無障礙設計理念。 Rokid Glasses AI智慧眼鏡原價24,999元，寶島眼鏡售價19,999元。圖／寶島眼鏡提供 HTC推出VIVE Eagle抗UV及抗藍光透明鏡片款。圖／HTC提供 Rokid Glasses以語音操控結合AI大模型，提供多元應用。記者黃筱晴／攝影

