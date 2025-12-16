快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

聽新聞
0:00 / 0:00

藏家快衝！SPEY×畢卡索聯名酒款最終章問世 典藏木盒全球僅有300組

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
跨越3年的史詩級合作終於完滿呈現，SPEY以7款高年份珍釀，串起畢卡索一生的7位靈感繆思，從「夢」到「奧莉維亞」，化作一座以愛為名的威士忌藝廊。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
跨越3年的史詩級合作終於完滿呈現，SPEY以7款高年份珍釀，串起畢卡索一生的7位靈感繆思，從「夢」到「奧莉維亞」，化作一座以愛為名的威士忌藝廊。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球唯一獲得畢卡索（PICASSO®）品牌官方授權的威士忌品牌SPEY，以7段摯愛故事串聯起這位二十世紀藝術大師的情感軌跡，如今這場跨越世紀、歷時三年的藝術合作，正式推出壓軸絕版之作——SPEY×PICASSO®「奧莉維亞」1996高年份原酒。這不僅是全球藏家引頸期盼的收官之作，更是7位繆思故事中「最初的起點」。

SPEY如同策展人，透過珍稀威士忌描繪了畢卡索七位重要的靈感謬思。從「夢」、「朵拉」、「蜷坐的女人」到「酒神」、「歐嘉」、「伊娃」，最終來到這場愛情旅程的起點——「奧莉維亞」（Fernande Olivier）。奧莉維亞的出現，彷彿一道溫暖曙光，穿透了畢卡索「藍色時期」的憂鬱，讓他的畫筆首度沾染上柔和溫暖的色彩，開啟了充滿詩意的「粉紅色時期」。

最終章「奧莉維亞」便是以這段浪漫歷史為基調，精選1996年以傳奇工藝淬鍊的29年高年份原酒。釀酒師悉心勾兌雪莉與波本雙桶陳年原酒，賦予酒體如愛情般飽滿的層次：前調是甜美哈密瓜與淡雅薰衣草，隨後綻放蜂蜜與柔和花香。入口絲滑，帶著雲朵般輕盈的海綿蛋糕、卡士達蛋塔的醇厚與烏龍茶韻的焦糖甜感，尾韻則以綿長菸草甜味和薑汁汽水作結，如同奧莉維亞在畢卡索生命中燃起的熱情烈焰，畫下溫暖的句點。

為了完整紀念這段橫跨三年的靈感軌跡，SPEY首次亮相全球限量僅300個的「繆思的禮讚」典藏木盒。質感木盒附有獨一無二的專屬編號，全球限量300個，是行家將7款繆思酒款一次盡收、凝練為一座專屬藝術殿堂的絕佳機會。隨著最終章的正式推出，此系列宣告封存，未來絕版佳釀將不再重現。

作為蘇格蘭碩果僅存的獨立釀酒廠，SPEY堅持使用詩貝河最源頭的純淨水源，並以長達120小時發酵與僅存的一對傳統壺型蒸餾器進行小批次蒸餾，確保酒體的優雅與細緻。哈維特家族自1770年堅守古法，而畢卡索以愛為筆，這場聯名正是「以愛為名」的藝術結晶。

這場跨世紀的藝術饗宴並未畫下休止符。SPEY將於2026年1月至4月獨家呈獻「畢卡索光影展」。屆時，SPEY × PICASSO®聯名系列的一到七章酒款將首度完整公開展出，讓觀者沉浸於大師與七位繆思的愛戀篇章。

「奧莉維亞」最終章與「繆思的禮讚」典藏套組，採「線上登記、限量預購」方式發行，上市日期為即日起至2025年12月21日，收藏家們請把握這最後的珍藏機會。SPEY×PICASSO®「奧莉維亞」1996年原酒（700ml）預購價26,800元（原價28,800元）。「奧莉維亞」1996年原酒（700ml）＋「繆思的禮讚」典藏盒（不含前6章酒款）預購價36,800元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「繆思的禮讚」典藏盒外觀以抽象線條與鮮豔色塊致敬畢卡索大膽的解構美學，而最終章「奧莉維亞」優雅立於一側，象徵回歸靈感源點的收束與永恆。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「繆思的禮讚」典藏盒外觀以抽象線條與鮮豔色塊致敬畢卡索大膽的解構美學，而最終章「奧莉維亞」優雅立於一側，象徵回歸靈感源點的收束與永恆。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY特別打造全球限量僅300組的「繆思的禮讚」典藏盒，以極致工藝打造專屬展示空間，讓七段跨越時代的愛情與創作靈感得以完整封存。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY特別打造全球限量僅300組的「繆思的禮讚」典藏盒，以極致工藝打造專屬展示空間，讓七段跨越時代的愛情與創作靈感得以完整封存。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY將於2026年獨家呈獻「畢卡索光影展」，以多媒體光影重現7位繆思的靈感篇章，亦將首度完整展出全系列聯名酒款，打造前所未有的藝術沉浸體驗。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY將於2026年獨家呈獻「畢卡索光影展」，以多媒體光影重現7位繆思的靈感篇章，亦將首度完整展出全系列聯名酒款，打造前所未有的藝術沉浸體驗。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

NBA／升格雙寶爸首戰繳大三元 唐西奇：為女兒而戰

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

懶人包／2025跨年展覽預報：史博館《綻放》、《咒術迴戰》、奇美博物館《埃及之王》等話題展一次掌握

高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》三大展區、近70件作品呈現「新文藝復興」

相關新聞

AI智慧眼鏡新浪潮 Rokid結合ChatGPT功能多元 VIVE Eagle新推抗藍光款

今年AI智慧眼鏡成為科技新戰場，結合語音助理與穿戴設計，全面滿足工作到生活需求，除了Meta，HTC、Rokid等品牌也...

藏家快衝！SPEY×畢卡索聯名酒款最終章問世 典藏木盒全球僅有300組

全球唯一獲得畢卡索（PICASSO®）品牌官方授權的威士忌品牌SPEY，以7段摯愛故事串聯起這位二十世紀藝術大師的情感軌...

吃得到青甘、海膽、龍蝦！日料「亘一郎」冬季套餐　刺身變冬日雪景

由連續多年獲得「新加坡米其林指南」一星肯定的日本主廚押野亘一郎所打造的「亘一郎KOICHIRO」，本季以「冬」為核心，運...

有行旅／越後雪國 邂逅文學暖湯

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」循著作品主角的足跡，旅人將搭乘ＪＲ上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪...

限時9折！藏壽司「松葉蟹禮盒」爽吃2公斤 橘色「海陸年菜」豪華上桌

在日本的新年美食中，「螃蟹御節料理」象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，「藏壽司」特別引進日本「松葉蟹」來台，首度推出「嚴...

私廚喜相逢為何選在新光三越開麵店？花320元吃麵網友戰翻 老闆回應了

有「台北最難訂私廚」之稱的「喜相逢麵館」，憑藉名人效應與獨特經營模式在美食圈迅速竄紅，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。