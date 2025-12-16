藏家快衝！SPEY×畢卡索聯名酒款最終章問世 典藏木盒全球僅有300組

全球唯一獲得畢卡索（PICASSO®）品牌官方授權的威士忌品牌SPEY，以7段摯愛故事串聯起這位二十世紀藝術大師的情感軌跡，如今這場跨越世紀、歷時三年的藝術合作，正式推出壓軸絕版之作——SPEY×PICASSO®「奧莉維亞」1996高年份原酒。這不僅是全球藏家引頸期盼的收官之作，更是7位繆思故事中「最初的起點」。

SPEY如同策展人，透過珍稀威士忌描繪了畢卡索七位重要的靈感謬思。從「夢」、「朵拉」、「蜷坐的女人」到「酒神」、「歐嘉」、「伊娃」，最終來到這場愛情旅程的起點——「奧莉維亞」（Fernande Olivier）。奧莉維亞的出現，彷彿一道溫暖曙光，穿透了畢卡索「藍色時期」的憂鬱，讓他的畫筆首度沾染上柔和溫暖的色彩，開啟了充滿詩意的「粉紅色時期」。

最終章「奧莉維亞」便是以這段浪漫歷史為基調，精選1996年以傳奇工藝淬鍊的29年高年份原酒。釀酒師悉心勾兌雪莉與波本雙桶陳年原酒，賦予酒體如愛情般飽滿的層次：前調是甜美哈密瓜與淡雅薰衣草，隨後綻放蜂蜜與柔和花香。入口絲滑，帶著雲朵般輕盈的海綿蛋糕、卡士達蛋塔的醇厚與烏龍茶韻的焦糖甜感，尾韻則以綿長菸草甜味和薑汁汽水作結，如同奧莉維亞在畢卡索生命中燃起的熱情烈焰，畫下溫暖的句點。

為了完整紀念這段橫跨三年的靈感軌跡，SPEY首次亮相全球限量僅300個的「繆思的禮讚」典藏木盒。質感木盒附有獨一無二的專屬編號，全球限量300個，是行家將7款繆思酒款一次盡收、凝練為一座專屬藝術殿堂的絕佳機會。隨著最終章的正式推出，此系列宣告封存，未來絕版佳釀將不再重現。

作為蘇格蘭碩果僅存的獨立釀酒廠，SPEY堅持使用詩貝河最源頭的純淨水源，並以長達120小時發酵與僅存的一對傳統壺型蒸餾器進行小批次蒸餾，確保酒體的優雅與細緻。哈維特家族自1770年堅守古法，而畢卡索以愛為筆，這場聯名正是「以愛為名」的藝術結晶。

這場跨世紀的藝術饗宴並未畫下休止符。SPEY將於2026年1月至4月獨家呈獻「畢卡索光影展」。屆時，SPEY × PICASSO®聯名系列的一到七章酒款將首度完整公開展出，讓觀者沉浸於大師與七位繆思的愛戀篇章。

「奧莉維亞」最終章與「繆思的禮讚」典藏套組，採「線上登記、限量預購」方式發行，上市日期為即日起至2025年12月21日，收藏家們請把握這最後的珍藏機會。SPEY×PICASSO®「奧莉維亞」1996年原酒（700ml）預購價26,800元（原價28,800元）。「奧莉維亞」1996年原酒（700ml）＋「繆思的禮讚」典藏盒（不含前6章酒款）預購價36,800元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「繆思的禮讚」典藏盒外觀以抽象線條與鮮豔色塊致敬畢卡索大膽的解構美學，而最終章「奧莉維亞」優雅立於一側，象徵回歸靈感源點的收束與永恆。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPEY特別打造全球限量僅300組的「繆思的禮讚」典藏盒，以極致工藝打造專屬展示空間，讓七段跨越時代的愛情與創作靈感得以完整封存。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPEY將於2026年獨家呈獻「畢卡索光影展」，以多媒體光影重現7位繆思的靈感篇章，亦將首度完整展出全系列聯名酒款，打造前所未有的藝術沉浸體驗。圖／Spey提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

