吃得到青甘、海膽、龍蝦！日料「亘一郎」冬季套餐　刺身變冬日雪景

由連續多年獲得「新加坡米其林指南」一星肯定的日本主廚押野亘一郎所打造的「亘一郎KOICHIRO」，本季以「冬」為核心，運用日本蕪菁、金時人參、青甘、九孔鮑等日本與台灣食材，推出全新冬季套餐。將冬天特有的質地、節令與寓意具象於料理之中。

本季套餐以日本冬季代表蔬菜「蕪菁」作為序章之一。自然的甜味與蛤蠣高湯的透亮旨味相映，呈現主廚溫暖的款待。隨後，壽司以日本白蝦、海膽等食材展現飽滿風味。炸物選用台灣冬季風味最佳的「九孔鮑」，將九孔鮑經先蒸後炸的工序，讓鮑魚保留柔軟度的同時帶有微酥口感。並佐以蒸製海膽醬，使滋味更加濃郁、集中且富有層次，同時展現主廚擇優在地的理念。

椀物融入日本新年的「正月」祈念，以象徵長壽與貴氣的伊勢龍蝦為主軸，加入金時人參、白蘿蔔與寓意共生長久的「相生結」，將喜慶色彩延續至餐桌上。刺身則選用冬季的美味之王「青甘（鰤魚）」，展現最豐美的油脂；當主廚於桌邊撒下如雪片般的淡雪鹽，宛若一片浪漫冬景，並帶出魚肉清澈旨味。烤物則以壽喜燒風味和牛為主軸，最後再以草莓大福為概念所延伸的甜點作為結尾。 椀物以伊勢龍蝦為主軸，搭配金時人參、白蘿蔔與象徵共生長久的「相生結」。圖／亘一郎提供 烤物以壽喜燒風味的和牛為主，搭配烤時蔬與半熟鳥蛋。圖／亘一郎提供 炸物選用台灣九孔鮑，先蒸後炸使鮑魚柔軟中帶微酥，再以蒸製海膽醬增添風味深度。圖／亘一郎提供 刺身以油脂於冬季最豐美的「青甘」呈現冬景。圖／亘一郎提供 先附以日本蕪菁呈現冬日清光。圖／亘一郎提供

