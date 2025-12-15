限時9折！藏壽司「松葉蟹禮盒」爽吃2公斤 橘色「海陸年菜」豪華上桌

在日本的新年美食中，「螃蟹御節料理」象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，「藏壽司」特別引進日本「松葉蟹」來台，首度推出「嚴選豪華松葉蟹」年節禮盒，並可享早鳥優惠價，讓台灣民眾也能享受日本新年風情。

藏壽司此次推出的「嚴選豪華松葉蟹」為熟凍海鮮商品，標榜蟹肉飽滿厚實、濃郁鮮甜，民眾可透過日式三吃，享受不同的風味變化。第一吃是「快速涮燙」，可激發出松葉蟹本身的鮮甜味，同時保留緊密扎實的肉質；第二吃「煮火鍋」，可以搭配時蔬與其他食材，升級頂級鍋物。第三吃「日式雜炊」，將火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，吸收螃蟹精華，滋味濃郁。

「嚴選豪華松葉蟹」1公斤禮盒，訂價1,880元，優惠價1,692元；2公斤禮盒，訂價3,280元，優惠價2,952元。即日起開放線上預購，限量2,500盒。

「橘色涮涮屋」今年以「一桌橘色，滿鍋相聚」為主題，推出門市限定年菜組與全台宅配年菜組。門市年菜推出3種方案，「尊爵海陸組」選用空運來台的日本活體鱈場蟹為主角，當日新鮮宰殺拆蟹，享受鮮度與原味，6人份25,800元。「豪華海陸組」嚴選當日新鮮處理的澳洲活龍蝦，搭配南非活體鮑魚與日本宮崎A5和牛等海陸食材，6人份16,800元；「特饌海陸組」則有日本宮崎A5 和牛、美國特選Prime牛小排和台灣究好豬梅花，搭配澳洲野生國王蝦、黑玉海參等臻品海鮮，4人份8,888元。

針對宅配年菜，橘色則設計有「奢華和牛海陸饗」，提供日本宮崎A5 和牛，以及澳洲野生國王蝦、奢華黑玉海參、龍虎石斑與珍珠鮑魚等海味；「頂級豚雞海陸饗」嚴選台灣究好豬梅花，搭配黑羽烏骨雞、加拿大頂級松阪豬、澳洲野生國王蝦與奢華黑玉海參等食材。兩款均適合4～5人共享，各為8,800、6,800元。 藏壽司「嚴選豪華松葉蟹」年節禮盒，可以涮燙、煮火鍋，享受三吃樂趣。記者陳睿中／攝影 橘色涮涮屋推出全台宅配年菜，「奢華和牛海陸饗」每套8,800元。圖／橘色提供 「藏壽司」引進日本「松葉蟹」來台，首度推出「嚴選豪華松葉蟹」年節禮盒。記者陳睿中／攝影

