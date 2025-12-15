築間搶進中式餐飲市場 喜辰港式點心茶餐廳16日試營運

為擴大營運動能，築間（7723）餐飲集團積極搶進中式餐飲市場，繼「麟德殿牛肉麵」之後，將陸續推出「喜辰港式點心茶餐廳」、「稻鎮精典台灣菜」等新餐飲品牌，並加速展店，預計明年底國內外總店數可突破200店，力拚由虧轉盈。

築間也同步宣布，將於明年1月1日起為基層1、2職等的服務人員調薪1,000元，日班由目前平均的4.2萬元調升為4.3萬元，夜班則由4.8萬元調升為4.9萬元。

築間總經理周秀花表示，目前集團除了積極整改業績較差的門店，未來營運重點將全力發展創新餐飲品牌，尤其瞄準中式餐飲市場，在火鍋、燒肉之外，拓展更多元消費客層，明年預計展店目標為10至15店，並規劃以品牌授權方式，前進東南亞市場。

其中，新餐飲品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，首店將於12月16日進駐台中站前秀泰生活S2館，第二店預計明年第1季進駐台中大里區；「麟德殿牛肉麵」本月底在台北忠孝東路開出第二店，明年展店目標為台中開出二家分店。

最新代理的「中央韓鍋酒舍」，首店將於本月底在台北市信義計畫區ATT 4 FUN開出首店，明年第1季台中再開一家分店；至於「稻鎮精典台灣菜」明年第1季進駐台中市崇德商圈，並由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，正式搶進中式桌菜市場。

築間這次將經營觸角往粵菜與港式點心延伸，開出全新的「喜辰港式點心菜餐廳」。周秀花說，台中站前秀泰生活S2館坐落於人流高度匯聚的台中車站生活圈，該區域結合影城、百貨、飯店與交通轉運樞紐，具備高消費力與穩定客流優勢。

近年更隨著新商場進駐、文創園區發展與旅遊動線整合，成為台中最具成長潛力的核心都會商圈之一。「喜辰港式點心茶餐廳」於12月16日至18日試營運期間，推出為期三天的限定優惠活動，凡於店內用餐即可享有88折優惠。

「喜辰港式點心茶餐廳」特別邀請資歷超過30年、素有「點心界大仁哥」之稱的黃義仁擔任主廚，並以手工現做、精緻港點、匠心技藝等三大訴求作為品牌核心價值，正式切入港式餐飲市場，積極拓展集團事業版圖。

招牌點心主打現點現蒸，美味必點包括「喜辰三味燒賣」、「喜辰三色蝦餃皇」與「韭黃鮮蝦腸粉」等。其中，「喜辰三味燒賣」以松露、干貝與魚子入餡，嚴選星級飯店等級高規格食材，打造香氣層次分明、海味濃郁的奢華口感，成為饕客到店必點的經典之作。

「喜辰三色蝦餃皇」則以竹炭、紅麴與原色麵皮手工摺製，每顆皆以極薄外皮完整包覆整隻鮮蝦，蒸後晶透飽滿、脆彈多汁，兼具視覺美感與細膩口感，充分展現品牌的點心實力。

主食菜色橫跨煲飯、河粉、炒飯、撈麵與粥品，全面呈現道地港式餐桌風景。從「北菇滑雞粥」、「乾炒和牛河」到「鹹魚雞粒炒飯」，道道展現鑊氣層次與師傅火候功力。

經典粵味乾炒和牛河以大火快炒，迅速逼出河粉焦香與醬油韻味，滑嫩牛肉與粉條分明、口感俐落，每一口都能品嚐到師傅對火候與節奏的精準掌控。

港式餐桌上不可或缺的撈麵，同樣精彩呈現，「XO醬牛腩雲吞撈麵」嚴選軟腍入味的牛腩，搭配手工雲吞與彈牙撈麵，拌入特製XO醬，濃、鮮、辣層次一次到位，讓人忍不住一口接一口，完美詮釋港式經典的迷人魅力。

被譽為平民與星級餐廳都不可或缺靈魂角色的燒臘系列亦是亮點之一，延伸推出「喜辰五寶飯」、「黯然叉燒飯」等招牌料理，集結了叉燒、油雞、燒鴨、肝腸與臘腸等港味精華，一碗盡享經典滋味。

目前，築間集團共有16個餐飲品牌，190家分店(包括日本1家分店)。周秀花說，喜辰港式點心茶餐廳首店登場後，預計明年第1季在台中開出第2家分店，為集團多品牌版圖再添關鍵布局。

她強調，隨著新品牌正式啟動，築間將持續深化多品牌、多餐飲型態的經營策略，結合專業主廚團隊與細緻分工的營運模式，打造兼具品質、規模化與市場辨識度的餐飲品牌，穩健推進展店節奏，持續挹注營收成長動能。 喜辰港式點心茶餐廳邀請資歷逾30年、有「點心界大仁哥」之稱的黃義仁擔任主廚。記者宋健生/攝影

