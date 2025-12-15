私廚喜相逢為何選在新光三越開麵店？花320元吃麵網友戰翻 老闆回應了

有「台北最難訂私廚」之稱的「喜相逢麵館」，憑藉名人效應與獨特經營模式在美食圈迅速竄紅，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、廣達集團創辦人林百里等政商名流皆是座上賓。即使每人餐價約8,000元，仍一位難求，非熟客幾乎訂不到位。

喜相逢麵館掌廚人孫必成（孫哥）推出全新品牌「孫麵店Sun Bros Noodles」進駐新光三越信義A11館B2，並回歸創業本心。孫必成表示，「做私廚能吃到的人很少，但在百貨開麵店，很多人都可以吃到。」

回顧喜相逢的成名之路，它原本就是一間麵店，早期採「一半麵店、一桌私廚」的經營模式，後來因客人需求逐漸轉型為全私廚。2021年首屆《500盤》評選中，喜相逢以11道料理奪下冠軍，其中紅燒番茄牛肉、皮蛋豆腐、素雞等看似家常的菜色，卻以細膩功夫深獲評審青睞。

孫必成分享，最初麵店只賣四種麵：蔥油拌麵、炸醬麵、黃魚煨麵與牛肉麵。此次孫麵店特別選擇「蔥油拌麵」與「炸醬麵」作為主打，其中喜相逢只能吃到蔥油拌麵但沒有溏心蛋，因為客人往往光是桌菜大菜就吃不完。

談到與新光三越的合作契機，孫必成說，近年街邊店面難尋，相較之下百貨進駐在動線、設備與人流上都更具優勢。「很多百貨來找，但新光三越一接洽我就點頭、沒有猶豫，過程中新光三越也很幫忙，當時我看了A11的場地一看覺得喜歡，當下就決定了」。他也談到孫麵店未來展店計畫「應該最少在新光三越開三、四家吧，北部開兩家（另一家南西店），中部開一家」。

即將於12月17日正式開幕的孫麵店，主打兩款麵食套餐，售價皆為320元。蔥油拌麵套餐搭配煙燻黃金蛋與蝦仁酸辣湯；炸醬麵套餐則搭配五種配料並附上蛤蠣湯。

看似簡單的麵食，暗藏細節。店內麵食與小菜用油全面採用義大利純橄欖油，蝦仁酸辣湯選用成本更高的益生菌無毒蝦，每隻價格幾乎是藍鑽蝦的1倍。店內同時供應九款深受老饕喜愛的招牌風味小菜，以及過去在喜相逢「只送不賣」、由孫哥手工製作、非量產的孫辣椒醬，現在有機會在孫麵店就可買到。

孫麵店售價一公布即引發熱議，有人直呼「一碗麵竟然320元」，也有人認為「這已經很便宜，畢竟喜相逢一桌就要8萬元」。對此孫哥坦然回應：「我們家的麵你說它貴也不貴，說貴又有點貴，台灣的消費習慣是一碗拉麵三、四百塊你不會覺得它貴，在我這吃個麵還有湯，又被嫌貴了」。

「蔥油拌麵」每日手工現作的麵條，搭配義大利純橄欖油與新鮮蔥白慢煉而出的蔥油，香氣純淨、層次輕盈。記者江佩君／攝影 「蔥油拌麵套餐」搭配煙燻黃金蛋、蝦仁酸辣湯，320元。圖／孫麵店提供 「炸醬麵套餐」搭配蛤蠣湯，320元。圖／孫麵店提供 喜相逢麵館掌廚人孫必成（孫哥）推出全新品牌「孫麵店Sun Bros Noodles」進駐新光三越信義A11 B2。記者江佩君／攝影

