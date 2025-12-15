快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

S.T. Dupont玩心滿滿創系吊飾點亮耶誕 限量款聯名法國文學經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont推出2025耶誕形象。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出2025耶誕形象。圖／迪生提供

今年耶誕，紳士精品都彭（S.T. Dupont）以貼近日常穿搭的創新配飾，滿足屬於耶誕送禮季的風格想像，同時推出的一系列向文學經典《海底兩萬里》致敬的限量之作，滿足不同送禮需求。

靈感取自法國文豪儒勒凡爾納《海底兩萬里》的限量系列，將小說中神秘而壯闊的海洋世界，轉化為三個主題系列的珍藏工藝之作。以尼莫船長的精神核心「MOBILIS IN MOBILE」為起點，金色鸚鵡螺號在藍色漸層漆面與細膩雕紋中重現，彷彿潛入深海的金屬光影。另一系列靈感來自小說第一部第十八章「潛越太平洋四千里4,000 Leagues Under the Pacific」以綠至藍的漸層漆面、手工彩繪的水紋呈現深海景象；最後一系列則以第二部第十九章「灣流Gulf Stream」為發想，採用冷調藍色與金屬光澤重現深海能量。

而在最新的耶誕形象中，S.T. Dupont推出全新的打火機項鍊與麥克筆項鍊，以嶄新的優雅比例，將品牌標誌性的鑽石雕刻工藝，轉化為項鍊，搭配可調節鍊條與銀、金、黑三種金屬色澤，無論單戴或層疊、男性或女性，兼容實用與時髦的設計，能在日常造型中形成低調卻鮮明的視覺焦點。

Gulf Stream雪茄剪，9,700元。圖／迪生提供
Gulf Stream雪茄剪，9,700元。圖／迪生提供
Marker Necklace金色款，13,000元。圖／迪生提供
Marker Necklace金色款，13,000元。圖／迪生提供
Gulf Stream菸灰缸，16,500元。圖／迪生提供
Gulf Stream菸灰缸，16,500元。圖／迪生提供
Lighter Necklace黑金色款，14,500元。圖／迪生提供
Lighter Necklace黑金色款，14,500元。圖／迪生提供
S.T. Dupont《海底兩萬里》限量系列。圖／迪生提供
S.T. Dupont《海底兩萬里》限量系列。圖／迪生提供
20000 Leagues under the sea Ligne 2打火機，68,000
20000 Leagues under the sea Ligne 2打火機，68,000
Gulf Stream Ligne 2打火機，68,000元。圖／迪生提供
Gulf Stream Ligne 2打火機，68,000元。圖／迪生提供
模特兒配戴Marker Necklace銀色款，13,000元。圖／迪生提供
模特兒配戴Marker Necklace銀色款，13,000元。圖／迪生提供
Marker Necklace銀色款，13,000元。圖／迪生提供
Marker Necklace銀色款，13,000元。圖／迪生提供
Lighter Necklace金色款，14,500元。圖／迪生提供
Lighter Necklace金色款，14,500元。圖／迪生提供

萬里 小說

延伸閱讀

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

2026台南好young跨年晚會卡司曝光 集結台港日韓歌手迎新年

保護國內農業 法國籲歐盟緩簽貿易協定

耶誕黃金周20日啟動 高雄13家百貨配合活動推心願放大卡

相關新聞

私廚喜相逢為何選在新光三越開麵店？花320元吃麵網友戰翻 老闆回應了

有「台北最難訂私廚」之稱的「喜相逢麵館」，憑藉名人效應與獨特經營模式在美食圈迅速竄紅，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁...

S.T. Dupont玩心滿滿創系吊飾點亮耶誕 限量款聯名法國文學經典

今年耶誕，紳士精品都彭（S.T. Dupont）以貼近日常穿搭的創新配飾，滿足屬於耶誕送禮季的風格想像，同時推出的一系列...

中華郵政攜手北港武德宮推2聯名禮盒 明起i郵購獨家限量販售

中華郵政公司為迎接馬年春節到來，首度與「北港武德宮」合作，結合雲林在地知名特產，推出「好事花生」及「開運好油」兩款限量聯...

聖誕蛋糕、薑餅人餅乾 5款「聖誕限定禮盒」幫你佳節傳心意

聖誕將至，GODIVA今年以嶄新品牌視覺與創意巧思，推出2025聖誕限定系列，採用藍金色系搭配麋鹿與節日城市剪影設計，象...

勞力士台北麗晶精品專門店開幕 近80坪空間儀式感、舒適度強勢升級

勞力士今日為品牌為於麗晶精品的專門店正式揭幕。全新店裝不僅帶來耳目一新印象，也象徵勞力士在台灣翻開嶄新一頁。現場包含勞力...

姐妹們最想得到的交換禮物！從華麗到復古 輕奢飾品多樣風格好滿足

耶誕節將至，飾品是交換禮物最討喜的選項。今年日系輕珠寶品牌agete以「My First Light」為靈感以簡約的設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。