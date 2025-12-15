S.T. Dupont玩心滿滿創系吊飾點亮耶誕 限量款聯名法國文學經典

今年耶誕，紳士精品都彭（S.T. Dupont）以貼近日常穿搭的創新配飾，滿足屬於耶誕送禮季的風格想像，同時推出的一系列向文學經典《海底兩萬里》致敬的限量之作，滿足不同送禮需求。

靈感取自法國文豪儒勒凡爾納《海底兩萬里》的限量系列，將小說中神秘而壯闊的海洋世界，轉化為三個主題系列的珍藏工藝之作。以尼莫船長的精神核心「MOBILIS IN MOBILE」為起點，金色鸚鵡螺號在藍色漸層漆面與細膩雕紋中重現，彷彿潛入深海的金屬光影。另一系列靈感來自小說第一部第十八章「潛越太平洋四千里4,000 Leagues Under the Pacific」以綠至藍的漸層漆面、手工彩繪的水紋呈現深海景象；最後一系列則以第二部第十九章「灣流Gulf Stream」為發想，採用冷調藍色與金屬光澤重現深海能量。

而在最新的耶誕形象中，S.T. Dupont推出全新的打火機項鍊與麥克筆項鍊，以嶄新的優雅比例，將品牌標誌性的鑽石雕刻工藝，轉化為項鍊，搭配可調節鍊條與銀、金、黑三種金屬色澤，無論單戴或層疊、男性或女性，兼容實用與時髦的設計，能在日常造型中形成低調卻鮮明的視覺焦點。 Gulf Stream雪茄剪，9,700元。圖／迪生提供 Marker Necklace金色款，13,000元。圖／迪生提供 Gulf Stream菸灰缸，16,500元。圖／迪生提供 Lighter Necklace黑金色款，14,500元。圖／迪生提供 S.T. Dupont《海底兩萬里》限量系列。圖／迪生提供 20000 Leagues under the sea Ligne 2打火機，68,000 Gulf Stream Ligne 2打火機，68,000元。圖／迪生提供 模特兒配戴Marker Necklace銀色款，13,000元。圖／迪生提供 Marker Necklace銀色款，13,000元。圖／迪生提供 Lighter Necklace金色款，14,500元。圖／迪生提供

