中華郵政攜手北港武德宮推2聯名禮盒 明起i郵購獨家限量販售

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司首度與「北港武德宮」合作，結合雲林在地知名特產，推出「好事花生」及「開運好油」兩款限量聯名禮盒。圖／中華郵政提供
中華郵政公司為迎接馬年春節到來，首度與「北港武德宮」合作，結合雲林在地知名特產，推出「好事花生」及「開運好油」兩款限量聯名禮盒，首波預購於明天上午10時在「i郵購」獨家販售，隨盒還附贈精美「虎鴿聯萌」香火袋，象徵「招財又平安」。

北港武德宮為台灣第一座奉祀「天官武財神趙公明」的廟宇，信眾遍布海內外，香火鼎盛，陪祀的「黑虎將軍」也深受民眾喜愛。本次特與郵局人氣吉祥物「波波鴿」聯名推出「虎鴿聯萌」香火袋，每個香火袋都經過武德宮過爐祈福儀式，為民眾招財納福並庇佑平安順遂。

中華郵政指出，本次禮盒選用雲林在地農特產，第一款「好事花生」禮盒為百大青農品牌「秝豪花生」，內含花生糖15顆及花生仁1罐，含運價388元；第二款「開運好油」禮盒為擁有百年歷史的西螺名店「瑞春醬油」，內含黑豆醬油、黑豆油膏及麻油各1瓶，含運價348元。凡選購任一款禮盒，每盒將提撥10元捐助「雲林縣聽語障福利協進會」。

為回饋首波購買民眾，中華郵政公司於開賣首日起至31日止在「i郵購」舉辦早鳥預購抽獎活動，於活動期間內完成付款，就有機會抽到Q版霹靂布袋戲英雄人物-霹靂吉利PILIGILI手偶或奇幻武俠世界布袋戲藝術大展限定版公仔組。第二波預購將於115年1月6日12時開賣，產品數量有限，歡迎民眾至「i郵購」（https://www.postmall.com.tw）選購。

