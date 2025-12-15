聖誕蛋糕、薑餅人餅乾 5款「聖誕限定禮盒」幫你佳節傳心意

聖誕將至，GODIVA今年以嶄新品牌視覺與創意巧思，推出2025聖誕限定系列，採用藍金色系搭配麋鹿與節日城市剪影設計，象徵溫暖與祝福，另外還有聖誕樹、小熊、薑餅人、鈴鐺等趣味造型禮盒，曾添加節氣息。其中包括3顆～32顆裝，售價260～5,380元不等，另外還有聖誕限定的禮籃系列。同時GODIVA也推出聖誕限定的「樹幹蛋糕形杏仁牛奶巧克力」、「樹幹蛋糕形開心果黑巧克力」、「樹幹蛋糕形香草白巧克力」、「樹幹蛋糕形比利時餅乾牛奶巧克力」、「樹幹蛋糕形胡桃黑巧克力」等不同品項。12月25日前，會員滿額可享9折優惠，另有滿額加贈好禮等不同方案。

今年聖誕節，open it.推出全新創作「Sugar Formula 甜蜜公式」聖誕聯名禮盒，首度攜手知名插畫藝術家Kurt Wu，以他筆下的「厭世愛心」角色為靈感，打造出聯名專屬禮盒與愛心點心盤。同時open it.推出3款限定點心，其中「紅絲絨瑪德蓮」結合巧克力甘納許與奶油乳酪的經典搭配，展現優雅層次。「草莓雲朵夾心」以愛心造型呈現，具有草莓顆粒果香。「黑巧雲朵夾心」融合嘉麗寶70%巧克力、法芙娜可可粉與比利時牛奶巧克力，打造滑順濃郁的苦甜口感。

三澧餐飲集團今年聖誕推出3款應景蛋糕，其中「橙香巧克力蛋糕」使用濃郁黑巧克力搭配西班牙瓦倫西亞夏橙糖漬橘皮，兼具成熟苦甜與果香風味，6吋990元。「香緹青蘋果戚風」內餡使用沖繩黑糖手工熬製的青蘋果餡與糖漬青蘋果丁，外層包裹北海道四葉香緹乳霜，再以蜂巢焦糖脆片點綴，6吋990元。另款「法式栗子泡芙塔」嚴選法國PRESIDENT無鹽發酵奶油，經繁複工法烘烤成酥香塔皮，搭配香草籽奶油塔汁、栗子慕斯、糖漬黃金栗子與灌滿栗子餡的泡芙，還有苦甜巧克力刮片點綴，6吋1,100元。

今年Venchi聖誕限量系列由法國藝術家Alice Bureau操刀包裝設計。以極具辨識度的簡約筆觸與鮮明色彩，打造夢幻童話般的節慶場景。「聖誕克米諾及巧克力角組合」匯集12粒經典絲滑克米諾與12粒香濃巧克力角，每盒1,810元；「聖誕魚子方及原顆榛果巧克力組合」結合8粒香脆原粒榛果巧克力與9粒經典魚子方，每盒2,070元。「迷你方形薄片組合」以16片75%、80%、90%黑巧克力薄片堆疊出濃郁可可層次，每盒480元。此外，還有「魚子方巧克力組合」、「聖誕樹造型精選巧克力」等多種選擇，帶來滿滿的佳節氣息。

法式甜點品牌「法絨」以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題，將聖誕薑餅人化身潛行小特務，推出限量聖誕禮盒。禮盒內包括有充滿聖誕氣氛的「濃抹小樹奶油餅」與「莓好小薑奶油餅」，透過可愛的聖誕樹與薑餅人造型，傳遞幸福的節慶愉悅感。此外，禮盒中還包括茶梅焙茶旅人蛋糕、玫瑰焦糖蘋果旅人、紫薯熔岩奶皇旅人蛋糕、法式堅果塔、伯爵茶鑽石餅乾、起司紅椒杏仁餅乾等不同甜點，每盒原價630元，優惠價599元。 Venchi由法國藝術家Alice Bureau操刀包裝設計，推出多款應景的聖誕禮盒。圖／Venchi提供 「法絨」推出「聖誕潛行：小薑送禮計畫」聖誕禮盒。圖／法絨提供 三澧餐飲集團今年推出「橙香巧克力蛋糕」、「香緹青蘋果戚風」、「法式栗子泡芙塔」等聖誕蛋糕。圖／三澧餐飲集團提供 open it.首度攜手插畫藝術家Kurt Wuopen it.推出「Sugar Formula 甜蜜公式」聖誕聯名禮盒。圖／open it.提供

商品推薦