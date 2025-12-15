勞力士台北麗晶精品專門店開幕 近80坪空間儀式感、舒適度強勢升級

勞力士今日為品牌為於麗晶精品的專門店正式揭幕。全新店裝不僅帶來耳目一新印象，也象徵勞力士在台灣翻開嶄新一頁。現場包含勞力士大中華區執行長Maxim Lamarre、勞力士台灣總經理林人和、中美鐘錶總經理王文祥、中美鐘錶副總經理王文雄，以及晶華國際酒店集團董事長潘思亮皆於現場出席、剪綵。

勞力士台灣總經理林人和（John Lin）致詞時表示，全新專門店對勞力士與中美鐘錶都是重要的里程碑，在籌備一年多後，勞力士台北麗晶精品專門店將帶給消費者品牌的最新全球形象。同時從燈光、家具皆是由國外採購引進，更謝謝今日現場所有的與會人士。

中美鐘錶總經理王文祥指出，中美鐘錶身為勞力士在台灣的授權代理商已有超過四十年深厚合作情誼。新店的開幕不僅延續雙方追求卓越的精神，更呈現勞力士表款所代表的雋永、歷久彌新設計與對精密的恆常追求。中美鐘錶創意行銷總監王奕超（Peter Wang）則表示，全新專門店是團隊背後成員努力的成果，同時他並感性表示，如果朋友是讓你成長的重要存在，那麼勞力士就是中美最好的朋友。無論是本地客、外來客都能輕鬆在勞力士台北麗晶專門店建立連結，中美鐘錶也將與勞力士站在第一線、為消費者提供最優質的服務。

位於麗晶精品地下一樓的勞力士專門店，是勞力士與本地老字號高級鐘表通路「中美鐘錶」一起開設，佔地約一般麗晶精品獨立門店的雙倍空間，坪數約79坪、可保有隱私的VIP空間則約10坪，堪稱黃金位置。而位於晶華酒店內的「麗晶精品」不僅匯聚大量國際商務人士、觀光客，更將提供有別於傳統街邊店的優渥舒適的氛圍。

像是通常位於空間內側的「吧台」被重新設定在入口處，讓購物時另一半則可在吧檯區悠閒地享用飲品、或休息片刻。勞力士表款的設計語彙也被轉化為空間設計細節，像是貴賓區以皮革包覆的粉飾灰泥牆壁，低調但具象地致敬Oyster Perpetual Day-Date（蠔式恆動星期日曆型）的3255型機芯，亦是勞力士最基礎、最經典「Day-Date」 的動力來源，此外接待櫃檯上方的吊燈則還原了勞力士日期視窗獨特的圓拱形，讓品味畫龍點睛。

空間內除僅設置三組獨立的鑑賞交易桌（區域），不僅讓賞表過程更為隱私，亦可和銷售顧問盡情諮詢，讓擁有一只勞力士的過程更有「儀式感」。空間內並散發著一股清淡高雅的木質調嗅覺，據了解是為空間內特別調製，像是帆船甲板上的柚木帶來海上時光，而木質調也是沉著穩重的象徵，成為全新專賣店的隱藏版品味線索。

勞力士台北麗晶精品專門店地址為台北市中山區中山北路二段39巷3號地下一樓，由於店內最多僅同時接待三組消費者，實際現場可能需要等待，亦可電洽02-2511-3156、提前預約。 Oyster Perpetual Day-Date永恆玫瑰金腕表，40毫米，使用3255機芯為動力來源，並具漸變石板灰色面盤，價格店洽。圖／勞力士提供 3255型機芯大量運用在Oyster Perpetual Day-Date系列表款中，像是2023年發表的「拼圖面」36毫米玫瑰金Day-Date腕表亦使用了3255為動力。圖／勞力士提供 使用勞力士專利Chronergy擒縱系統的3255機芯，並搭配藍色Parachrom游絲，動力儲存可達70小時。圖／勞力士提供 全新勞力士專門店位於麗晶精品、晶華酒店地下一樓，已於即日起正式開幕。圖／勞力士提供 黃銅、天鵝絨布、間接照明、國外原裝空運來台的家具，為全新勞力士台北麗晶精品專門店散發典雅氣息。圖／勞力士提供 以木格柵區隔的獨立交易區，保有鑑賞諮詢時的隱蔽性。圖／勞力士提供 以皮革包覆的粉飾灰泥牆壁，低調但具象地致敬Oyster Perpetual Day-Date的3255型機芯。圖／勞力士提供 優渥舒適的吧檯區與在空間中的配置，是勞力士台北麗晶精品專門店的突破性設計語彙。記者釋俊哲／攝影

更為少量的表款陳列，但搭配裝置、文化、藝術點綴元素，呈現勞力士全面性的風格體驗感。記者釋俊哲／攝影

綠色與金、精裝書與植栽充斥在空間中，悄然傳遞了勞力士的風格印記。記者釋俊哲／攝影

