姐妹們最想得到的交換禮物！從華麗到復古 輕奢飾品多樣風格好滿足

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Alexandre de Paris華麗奧黛莉蝴蝶結仕女夾黛綠色款，18,800元。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris華麗奧黛莉蝴蝶結仕女夾黛綠色款，18,800元。圖／台灣八木通提供

耶誕節將至，飾品是交換禮物最討喜的選項。今年日系輕珠寶品牌agete以「My First Light」為靈感以簡約的設計打造復古典雅的鑲鑽鍊墜，同時還有一系列鑲嵌藍晶石的花環設計與鑲嵌坦桑石、紅寶石、拉長石等彩色寶石的緞帶皇冠戒指，細膩的鏤空的線條使得整體造型華麗卻不張揚，部分系列還提供別緻的限定禮盒，為節日增添滿滿的儀式感。

法國品牌Les Néréides則以糖果屋的童話故事為靈感，以繽紛琺瑯打造草莓、小熊軟糖、棉花糖、棒棒糖與薑餅人，重現女巫準備的糖果盛宴；並延伸出小熊軟糖、棒棒糖、草莓與櫻桃等滿載童年回憶的設計。

法國手工精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）再度與日本知名時尚插畫家Nozomi Yuasa合作，透過柔和夢幻的色彩與溫馨幽默的筆調呈現節慶魅力，並將派對的華麗和歡樂氛圍融入代表性的設計：如節日專屬的雪花、聖誕紅圖騰造型、亮麗的金屬鉚釘、輕奢的施華洛世奇珍珠與水晶鑽飾，以及金、銀、紅、綠等歡慶色調，映現節慶時節的溫馨浪漫。

agete耶誕珠寶系列。圖／惇聚國際提供
agete耶誕珠寶系列。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS薄荷花環戒指，7,900元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS薄荷花環戒指，7,900元。圖／惇聚國際提供
日本插畫家Nozomi Yuasa詮釋亞歷山卓2025聖誕節髮飾。圖／台灣八木通提供
日本插畫家Nozomi Yuasa詮釋亞歷山卓2025聖誕節髮飾。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris聖誕豆扣夾小星星款，3,300元。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris聖誕豆扣夾小星星款，3,300元。圖／台灣八木通提供
日本插畫家Nozomi Yuasa詮釋亞歷山卓2025聖誕節髮飾。圖／台灣八木通提供
日本插畫家Nozomi Yuasa詮釋亞歷山卓2025聖誕節髮飾。圖／台灣八木通提供
Les Néréides韓賽爾與葛麗特薑餅人與棉花糖手鍊，5,800元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides韓賽爾與葛麗特薑餅人與棉花糖手鍊，5,800元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS薄荷花環項鍊，7,900元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS薄荷花環項鍊，7,900元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides甜蜜童年櫻桃耳環，6,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides甜蜜童年櫻桃耳環，6,700元。圖／惇聚國際提供
Alexandre de Paris晶燦雪片豆扣夾夜藍款，6,800元。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris晶燦雪片豆扣夾夜藍款，6,800元。圖／台灣八木通提供

設計 糖果 草莓

