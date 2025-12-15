姐妹們最想得到的交換禮物！從華麗到復古 輕奢飾品多樣風格好滿足

耶誕節將至，飾品是交換禮物最討喜的選項。今年日系輕珠寶品牌agete以「My First Light」為靈感以簡約的設計打造復古典雅的鑲鑽鍊墜，同時還有一系列鑲嵌藍晶石的花環設計與鑲嵌坦桑石、紅寶石、拉長石等彩色寶石的緞帶皇冠戒指，細膩的鏤空的線條使得整體造型華麗卻不張揚，部分系列還提供別緻的限定禮盒，為節日增添滿滿的儀式感。

法國品牌Les Néréides則以糖果屋的童話故事為靈感，以繽紛琺瑯打造草莓、小熊軟糖、棉花糖、棒棒糖與薑餅人，重現女巫準備的糖果盛宴；並延伸出小熊軟糖、棒棒糖、草莓與櫻桃等滿載童年回憶的設計。

法國手工精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）再度與日本知名時尚插畫家Nozomi Yuasa合作，透過柔和夢幻的色彩與溫馨幽默的筆調呈現節慶魅力，並將派對的華麗和歡樂氛圍融入代表性的設計：如節日專屬的雪花、聖誕紅圖騰造型、亮麗的金屬鉚釘、輕奢的施華洛世奇珍珠與水晶鑽飾，以及金、銀、紅、綠等歡慶色調，映現節慶時節的溫馨浪漫。 agete耶誕珠寶系列。圖／惇聚國際提供 agete NOJESS薄荷花環戒指，7,900元。圖／惇聚國際提供 日本插畫家Nozomi Yuasa詮釋亞歷山卓2025聖誕節髮飾。圖／台灣八木通提供 Alexandre de Paris聖誕豆扣夾小星星款，3,300元。圖／台灣八木通提供 日本插畫家Nozomi Yuasa詮釋亞歷山卓2025聖誕節髮飾。圖／台灣八木通提供 Les Néréides韓賽爾與葛麗特薑餅人與棉花糖手鍊，5,800元。圖／惇聚國際提供 agete NOJESS薄荷花環項鍊，7,900元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides甜蜜童年櫻桃耳環，6,700元。圖／惇聚國際提供 Alexandre de Paris晶燦雪片豆扣夾夜藍款，6,800元。圖／台灣八木通提供

