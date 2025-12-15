故宮國寶前進東台灣 「肉形石」領軍15件人氣文物將在蘭博展出
國立故宮博物院及宜蘭縣政府耗時近2年籌備，精選15件故宮國寶最近即將在蘭陽博物館展出，這是國寶出遊去計畫首度前進東台灣展出，同場還有宜蘭在地史前遺址出土的珍貴文物，盼透過「勁水國寶-故宮x蘭博特展」，將故宮文物結合在地文化，交織出蘭陽獨具魅力的山海田風景。
故宮博物院協助宜蘭縣政府團隊針對蘭陽博物館的展場進行安全盤點及軟硬體提升，透過嚴謹的場地會勘及審核作業花了將近2年時間。為了好好迎接這批國寶級文物，最近幾天幾件高人氣的珍稀國寶已陸續運來蘭博，過程採取最高安全防護戒備，展覽期間也採全天24小時嚴密戒護，確保民眾好好欣賞國寶之美。
行政院核定「新故宮計畫」，故宮與各縣市政府合作推動「故宮國寶出遊去」專案，將文物典藏分享至地方館所展出，資源共享，讓故宮走入你我生活，成為全民的故宮。國寶足跡曾經遍及中部彰化、南部台南、離島澎湖，這個月首度前進蘭陽平原，23日將在蘭博亮相。
「勁水國寶-故宮x蘭博特展」以水為主題，故宮精選15件稀世珍藏，讓宜蘭鄉親就近能欣賞世界級文物。15件明星國寶展出陣容，在〈清 肉形石〉領軍下，搭配〈清 霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉、〈清乾隆 雕橄欖核舟〉、〈宋至元 玉鴨〉、〈明成化 鬥彩雞缸杯〉等展品，涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器，每件都是藝術珍品。
在宜蘭縣堪稱「國寶級」的史前出土文物，例如丸山遺址的人獸形玉玦、漢本遺址的骨質人形刀柄、淇武蘭遺址的「金鯉魚」魚形金屬編織物等15件考古出土珍貴文物，以「史前宜蘭的水水遺物」單元與故宮國寶一起展出，遙想水如何引領先民踏上蘭陽平原，如何孕育出精美工藝，值得一看。
展覽同時融入數位科技，結合新媒體藝術與互動裝置，讓觀眾更貼近文物。勁水國寶特展從12月23日展至明年3月22日，地點在蘭陽博物館特展室，開放時間上午9時至下午5時，周三休館。
