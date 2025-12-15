快訊

一體成型的水晶天籟！蕭邦迄今最複雜的報時腕表L.U.C Grand Strike

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
L.U.C Grand Strike為蕭邦為慶祝弗勒里耶表廠成立30周年，推出迄今最複雜的報時腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C Grand Strike為蕭邦為慶祝弗勒里耶表廠成立30周年，推出迄今最複雜的報時腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供

為慶祝位於瑞士弗勒里耶的表廠成立30周年，蕭邦（CHOPARD）推出品牌史上最複雜的報時腕表L.U.C Grand Strike，集大自鳴、小自鳴與三問功能於一身，被視為蕭邦高級製表實力的里程碑之作。這款腕表由表廠完全自主研發，歷經逾11000小時研究與製作，搭載多達686枚零件的全新機芯，不僅通過COSC瑞士官方天文台認證，也獲得象徵頂級製表工藝的日內瓦印記，成為當代少數同時擁有雙重權威認證的大自鳴腕表。

L.U.C Grand Strike的誕生，凝聚蕭邦近20年自鳴腕表經驗與10年藍寶石一體成型技術。透過開放式表盤可欣賞L.U.C08.03-L手動上鍊機芯的兩枚音錘、報時裝置與6點鐘位置的60秒陀飛輪，讓複雜機械運作成為視覺焦點，也突顯蕭邦將高級製表展演化的設計思維。可透過位於表冠旁邊的滑動選擇器開關，調校至大自鳴、小自鳴、靜音等三種自鳴模式。

在聲學表現上，L.U.C Grand Strike延續並進化蕭邦標誌性的藍寶石水晶音簧技術。音簧與表盤鏡面由同一塊藍寶石水晶一體切削而成，並採用迥異於傳統圓形的正交（方形）橫切面，使聲音能直接向外傳導，減少能量耗損，鳴響更為清澈純淨。自家研製的手動上鏈L.U.C 08.03-L 機芯配備兩個主發條盒，一個用於計時功能，另一個獨立發條盒專供報時複雜功能使用，確保動力無虞。

腕表共整合十項專利，其中五項為全新開發，包含全新的節能離合機制在內，確保機芯從報時安全機制、能量管理與音錘結構能在頻繁自鳴狀態下依然穩定運作。機芯的機板與夾板更特地採用傳統德國銀 (maillechort) 製成，搭配精緻手工打磨，為此非凡聽覺饗宴注入精緻的視覺之美。

L.U.C Grand Strike為蕭邦為慶祝弗勒里耶表廠成立30周年，推出迄今最複雜的報時腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C Grand Strike為蕭邦為慶祝弗勒里耶表廠成立30周年，推出迄今最複雜的報時腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C 08.03-L機芯的兩個拋光精鋼音錘位在10點鐘位置。圖／蕭邦提供
L.U.C 08.03-L機芯的兩個拋光精鋼音錘位在10點鐘位置。圖／蕭邦提供
L.U.C Grand Strike奏出的音符經精心調校，產生 C# – F♮ 和弦。圖／蕭邦提供
L.U.C Grand Strike奏出的音符經精心調校，產生 C# – F♮ 和弦。圖／蕭邦提供
L.U.C Grand Strike為蕭邦為慶祝弗勒里耶表廠成立30周年，推出迄今最複雜的報時腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C Grand Strike為蕭邦為慶祝弗勒里耶表廠成立30周年，推出迄今最複雜的報時腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供

腕表

