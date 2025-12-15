防詐好幫手！「Whoscall進階版」遠傳用戶獨享年訂閱現折190元

每個人手機都應該要安裝的數位防詐App「Whoscall」宣布在遠傳獨家販售「Whoscall進階版」個人訂閱方案，為用戶帶來更便利、也更划算的防詐升級選擇。即日起，所有遠傳用戶皆可直接透過電信帳單訂閱「Whoscall進階版」個人月方案，享有電信通路限定的「前2個月免費試用」優惠；若選擇年訂閱方案，還可再享帳單現折190元的限時好康，整體價格為市面最低，在遠傳訂閱最划算。

Whoscall是台灣市佔率第一的來電辨識與防詐App，近期不僅榮獲「2025 Google Play台灣年度最佳生活幫手」肯定，更成為唯一入圍全球「2025 Apple Store Awards」的台灣App，顯示其在防詐技術與使用體驗上的領先地位。此次合作延續Whoscall與遠傳長期推動的電信防詐服務，讓用戶無須綁定信用卡，即可透過電信帳單輕鬆完成訂閱，降低使用門檻。

即日起至2026年2月28日止，遠傳用戶首次訂購Whoscall進階版個人月方案，即可享有連續2個月免費試用，自第3個月起以月費95元續訂；若選擇原價890元的年方案，則可享有首年帳單折抵190元優惠，相當於直接減免2個月費用，絕對是入手進階防護的最佳時機。

Whoscall表示，未來也將評估上架雙人方案、家庭方案等更多元的訂閱選擇，讓遠傳用戶以更親民的價格，享受更安全的通訊與數位生活，共同落實電信防詐與數位安全的目標。

