泰星Mario Maurer現身香港馬場泰時髦 點名台灣明星最想合作「他」！

泰國男星Mario Maurer上周末突然現身#香港，曾拍過《愛在暹羅》（The Love of Siam）、《初戀小事》（First Love）、《淒厲人妻》（Pee Mak）等多部知名影集、電影的Mario Maurer，近期還有新電影《4 Tigers》演出四位仗義行俠的「大盜」，泰文中的「大盜」也被稱作「老虎」（เสือ），正是片名所在。

1988年出生、射手座、今年37歲的Mario Maurer，在現身香港沙田馬場時除換上帥帥西裝、並接受本刊獨家專訪，也為udnSTYLE的Instagram帳號（＠udnstyle）拍攝了小影音專訪，並親自吐露他的台灣印象；原來這次他是應瑞士手表品牌浪琴（Longines）邀請，參加由浪琴表與「香港賽馬會」（The Hong Kong Jockey Club）一同合辦的「浪琴香港國際賽事」（Hong Kong International Racing）活動。他表示一套得體的西裝正是參加馬術活動的最佳造型，而手上的巨擘Master系列全日曆月相表更是造型的最大亮點。

過往曾多次前往香港參加商業活動的他，表示自己也曾多次前往台灣，對台灣的美食留下深刻印象，尤其最愛大啖火鍋。由於他在亞洲已擁有不俗高人氣，當被問到最想和哪一位台灣明星合作時，Mario Maurer則表示最想和日前演出《96分鐘》的林柏宏（Austin Lin）同場飆戲，事實上林柏宏同樣也是浪琴表的品牌代言人，展現出Mario Maurer的慧眼識英雄。

近年社群風潮流行「台灣感性」的關鍵hashtag，當Mario Maurer被問到下一趟前往台灣時最想前往哪個風景名勝體驗「台灣感性」，Mario Maurer則表示他很想前往台灣爬山。假如下一次Mario Maurer現身台灣時，大家不妨走出戶外，也許就能捕捉到野生的Mario Maurer啦！（笑） 浪琴表的Spirit Pilot Flyback飛返計時碼表，展現了一如賽馬場上的精準、高速與動感活力。圖／Longines提供 泰星Mario Maurer近期還有新電影《4 Tigers》演出四位仗義行俠的「大盜」之一，其中泰文中的「大盜」也被稱作「老虎」（เสือ），正是片名所在。圖／翻攝自IG@mario_mm38 浪琴近期新作包含Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，展現懷舊風格、精密計時的二合為一，並有37、40毫米兩種尺寸。圖／Longines提供 Instagram社群帳號擁有高達900萬+粉絲的Mario Maurer，是泰國的娛樂時尚男神。圖／翻攝自IG@mario_mm38 林柏宏近日才有新片《96分鐘》叫好又叫座，並為泰國男星Mario Maurer點名為最想合作的對象，展現超高人氣。記者林士傑／攝影 Mario Maurer在上周現身香港沙田「浪琴香港國際賽事」（Hong Kong International Racing）活動時，並接受本刊影音小專訪。記者／釋俊哲攝影 Mario Maurer原就是Longines浪琴表泰國品牌大使，先前也曾出席曼谷Mega Bangna購物中心的浪琴專賣店。圖／翻攝自IG@mario_mm38 除熱愛運動、賽車，藝文氣息鮮明的Mario Maurer也展現了多元的明星面向。圖／翻攝自IG@mario_mm38 頻頻受到精品青睞的林柏宏同時也是浪琴表品牌代言人，展現動靜自若的紳士風格。翻攝自IG@longines 除了計時碼表、高精密時計外，浪琴今年新作亦有女表款式的Primaluna，宛如是手上的「時光」寶石。圖／浪琴表提供

