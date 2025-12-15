快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

聽新聞
0:00 / 0:00

CoCo限時買1送1！五桐號「草莓奶酪」回歸再送「葉舒華代言小香」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
五桐號攜手「KLOWER PANDOR」，推出聯名杯身以及「滿額贈小香」活動。圖／五桐號提供
五桐號攜手「KLOWER PANDOR」，推出聯名杯身以及「滿額贈小香」活動。圖／五桐號提供

冬天到來，連鎖手搖飲「五桐號」宣佈人氣經典商品「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。除此之外，五桐號本次攜手i-dle成員葉舒華代言香氛品牌「KLOWER PANDOR」，活動期間消費滿額，即可獲贈KLOWER PANDOR「1360茶韻之時」隨身小香。

重新回歸的「雪絨草莓奶酪」上層是濃醇的鮮乳奶霜，下層則鋪上整顆鮮奶酪，並以現打草莓冰沙與新鮮大湖草莓果丁層層堆疊，呈現出莓香四溢的滋味，每杯99元。新登場的「草莓抹茶奶霜」，以天然果香帶出酸甜清爽，再搭配日本京都宇治抹茶粉交織出細緻茶韻，頂層並堆疊柔滑乳霜，每杯79元。

此次五桐號攜手合作的「KLOWER PANDOR」主打自然系淡香水，熱銷款「1360茶韻之時」以高山茶香、白麝香為基調，乾淨不張揚，男女皆可自在駕馭。本次推出4款節慶限定聯名杯身，另外自12月19日起，於五桐號門市單筆消費滿150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香1份。數量有限，贈完為止。

隨著「冬至」將臨，「CoCo都可」推出「小湯圓奶茶」，將迷你紅白小湯圓與奶茶巧妙搭配，帶來復古又具咀嚼樂趣的溫暖感受，每杯售價60元。12月20日至12月31日期間，2杯優惠價99元。另外迎接品牌好友日，CoCo都可於12月17日推出「百香雙響炮」買1送1優惠，活動期間至線上平台領取優惠券，即可適用。原價2杯140元，優惠價2杯70元。

CoCo都可推出「小湯圓奶茶」，每杯60元，2杯優惠價99元。圖／CoCo都可提供
CoCo都可推出「小湯圓奶茶」，每杯60元，2杯優惠價99元。圖／CoCo都可提供
五桐號「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。圖／五桐號提供
五桐號「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。圖／五桐號提供

草莓 五桐號 奶酪

延伸閱讀

苗栗大湖草莓季登場 農會推全新相關商品

CoCo、UG「招牌手搖飲買1送1」！清心×浪浪別哭 聯名杯身傳遞溫暖

CoCo×大耳狗喜拿 可愛週邊帶回家！ 發發×大甲鎮瀾宮 9款新品登場

草莓熊可麗餅超萌！ 日本gelato pique cafe「聖誕草莓熊」 4款萌系甜點一次收

相關新聞

防詐好幫手！「Whoscall進階版」遠傳用戶獨享年訂閱現折190元

每個人手機都應該要安裝的數位防詐App「Whoscall」宣布在遠傳獨家販售「Whoscall進階版」個人訂閱方案，為用...

泰星Mario Maurer現身香港馬場泰時髦 點名台灣明星最想合作「他」！

泰國男星Mario Maurer上周末突然現身#香港，曾拍過《愛在暹羅》（The Love of Siam）、《初戀小事...

CoCo限時買1送1！五桐號「草莓奶酪」回歸再送「葉舒華代言小香」

冬天到來，連鎖手搖飲「五桐號」宣佈人氣經典商品「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。除此之外，五桐號...

青春限定的視覺藝術體驗 文化部啟動視覺藝術文化幣青春票方案徵件

為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，提升藝術涵養，促進視覺藝術產業發展，文化部推出115年「文化部推動視覺藝術文化幣青...

28年老店要走了！好市多證實高雄店將遷移 官方揭新地址「在這裡」

美式量販商好市多（Costco）傳出有台灣門市要搬遷，引發市場關注。對此，台灣好市多回應表示，高雄賣場陪伴會員近28 ...

藏壽司首賣年節禮盒！日本年味「嚴選豪華松葉蟹」極鮮來台

日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。