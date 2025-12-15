CoCo限時買1送1！五桐號「草莓奶酪」回歸再送「葉舒華代言小香」

冬天到來，連鎖手搖飲「五桐號」宣佈人氣經典商品「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。除此之外，五桐號本次攜手i-dle成員葉舒華代言香氛品牌「KLOWER PANDOR」，活動期間消費滿額，即可獲贈KLOWER PANDOR「1360茶韻之時」隨身小香。

重新回歸的「雪絨草莓奶酪」上層是濃醇的鮮乳奶霜，下層則鋪上整顆鮮奶酪，並以現打草莓冰沙與新鮮大湖草莓果丁層層堆疊，呈現出莓香四溢的滋味，每杯99元。新登場的「草莓抹茶奶霜」，以天然果香帶出酸甜清爽，再搭配日本京都宇治抹茶粉交織出細緻茶韻，頂層並堆疊柔滑乳霜，每杯79元。

此次五桐號攜手合作的「KLOWER PANDOR」主打自然系淡香水，熱銷款「1360茶韻之時」以高山茶香、白麝香為基調，乾淨不張揚，男女皆可自在駕馭。本次推出4款節慶限定聯名杯身，另外自12月19日起，於五桐號門市單筆消費滿150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香1份。數量有限，贈完為止。

隨著「冬至」將臨，「CoCo都可」推出「小湯圓奶茶」，將迷你紅白小湯圓與奶茶巧妙搭配，帶來復古又具咀嚼樂趣的溫暖感受，每杯售價60元。12月20日至12月31日期間，2杯優惠價99元。另外迎接品牌好友日，CoCo都可於12月17日推出「百香雙響炮」買1送1優惠，活動期間至線上平台領取優惠券，即可適用。原價2杯140元，優惠價2杯70元。 CoCo都可推出「小湯圓奶茶」，每杯60元，2杯優惠價99元。圖／CoCo都可提供 五桐號「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。圖／五桐號提供

