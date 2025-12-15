快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

青春限定的視覺藝術體驗 文化部啟動視覺藝術文化幣青春票方案徵件

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今年度的文化幣的領用人數已突破165萬人次。圖／聯合報系資料照片
今年度的文化幣的領用人數已突破165萬人次。圖／聯合報系資料照片

為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，提升藝術涵養，促進視覺藝術產業發展，文化部推出115年「文化部推動視覺藝術文化幣青春票方案徵件須知」，即日起開放徵件，歡迎符合資格的單位提案申請，打造青年專屬的優惠體驗。

文化部表示，今年文化幣的領用人數已突破165萬人次。從數據顯示，搭配獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位等優惠，文化幣的抵用情形以書店出版類、表演藝術、文化體驗及流行音樂等領域最受青年青睞。而為了提供青年以文化幣擴展視覺藝術體驗機會，文化部特別推出「視覺藝術文化幣青春票方案」，鼓勵視覺藝術相關場館或展覽主辦單位推出展覽同時，搭配文化幣優惠抵用。

文化部表示，本次徵件內容聚焦於視覺藝術為主的展覽，由申請單位規劃優惠票價100元的「文化幣青春票」，提供青年展覽門票購票優惠，購票須以文化幣100點全額折抵，票價差額由文化部補助。期盼透過「文化幣青春票」優惠，吸引更多青年走進藝術展覽，並進一步養成欣賞視覺藝術的習慣。

●「文化部推動視覺藝術文化幣青春票方案」徵件採線上申請，自即日起開始受理明（115）年12月31日前開始的視覺藝術展覽，申請應於展覽開始售票日前提出，詳細資訊請至文化部獎補助資訊網查詢（https://grants.moc.gov.tw/）。

文化幣 文化部 青年

延伸閱讀

Whoscall 與遠傳電信攜手防詐 推進階版電信獨家訂閱優惠

退場學校無償捐市府「要花大錢整修」？南市文資處：具類文資價值

馬祖母語研究者陳高志辭世 文化部將頒贈旌揚狀

整理包／2026國旅補助來啦！最高領2000還有壽星優惠 5大方案別錯過

相關新聞

防詐好幫手！「Whoscall進階版」遠傳用戶獨享年訂閱現折190元

每個人手機都應該要安裝的數位防詐App「Whoscall」宣布在遠傳獨家販售「Whoscall進階版」個人訂閱方案，為用...

泰星Mario Maurer現身香港馬場泰時髦 點名台灣明星最想合作「他」！

泰國男星Mario Maurer上周末突然現身#香港，曾拍過《愛在暹羅》（The Love of Siam）、《初戀小事...

CoCo限時買1送1！五桐號「草莓奶酪」回歸再送「葉舒華代言小香」

冬天到來，連鎖手搖飲「五桐號」宣佈人氣經典商品「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。除此之外，五桐號...

青春限定的視覺藝術體驗 文化部啟動視覺藝術文化幣青春票方案徵件

為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，提升藝術涵養，促進視覺藝術產業發展，文化部推出115年「文化部推動視覺藝術文化幣青...

28年老店要走了！好市多證實高雄店將遷移 官方揭新地址「在這裡」

美式量販商好市多（Costco）傳出有台灣門市要搬遷，引發市場關注。對此，台灣好市多回應表示，高雄賣場陪伴會員近28 ...

藏壽司首賣年節禮盒！日本年味「嚴選豪華松葉蟹」極鮮來台

日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。