青春限定的視覺藝術體驗 文化部啟動視覺藝術文化幣青春票方案徵件

為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，提升藝術涵養，促進視覺藝術產業發展，文化部推出115年「文化部推動視覺藝術文化幣青春票方案徵件須知」，即日起開放徵件，歡迎符合資格的單位提案申請，打造青年專屬的優惠體驗。

文化部表示，今年文化幣的領用人數已突破165萬人次。從數據顯示，搭配獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位等優惠，文化幣的抵用情形以書店出版類、表演藝術、文化體驗及流行音樂等領域最受青年青睞。而為了提供青年以文化幣擴展視覺藝術體驗機會，文化部特別推出「視覺藝術文化幣青春票方案」，鼓勵視覺藝術相關場館或展覽主辦單位推出展覽同時，搭配文化幣優惠抵用。

文化部表示，本次徵件內容聚焦於視覺藝術為主的展覽，由申請單位規劃優惠票價100元的「文化幣青春票」，提供青年展覽門票購票優惠，購票須以文化幣100點全額折抵，票價差額由文化部補助。期盼透過「文化幣青春票」優惠，吸引更多青年走進藝術展覽，並進一步養成欣賞視覺藝術的習慣。

●「文化部推動視覺藝術文化幣青春票方案」徵件採線上申請，自即日起開始受理明（115）年12月31日前開始的視覺藝術展覽，申請應於展覽開始售票日前提出，詳細資訊請至文化部獎補助資訊網查詢（https://grants.moc.gov.tw/）。

商品推薦