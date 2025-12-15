28年老店要走了！好市多證實高雄店將遷移 官方揭新地址「在這裡」

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多高雄前鎮店，位於中華五路，1997年開幕，是好市多第一家台灣分店。聯合報系資料照
美式量販商好市多（Costco）傳出有台灣門市要搬遷，引發市場關注。對此，台灣好市多回應表示，高雄賣場陪伴會員近28年，始終以提升硬體設備與服務品質為核心，感謝會員多年支持，也承諾將持續打造更完善的購物體驗。台灣好市多副總經理王友玫進一步證實，此次規劃搬遷的門市為「高雄店」，新址將落腳於亞洲新灣區 80 期重劃區。

美國好市多執行長Ron Vachris於財報說明會中指出，集團除了持續展店，也會針對營收表現亮眼、但空間或停車容量不足的據點進行整體搬遷，以改善會員動線並提升服務效能。他透露，集團在本會計年度（截至明年 8 月底）規劃調整五家分店，其中三家位於美國，另有一家在台灣、一家在加拿大，目標是藉由轉移至更大基地，提高整體成長速度與會員體驗。

高雄店是台灣好市多創始店、起家厝，好市多過去就曾表示，高雄店因租約到期將搬遷，但期程尚未確定，未來會提供更大的空間給會員，另，也有在高雄新設第三家店的計畫。

1997年於高雄的中華五路上的好市多是全台第1家好市多。而好市多高雄店已設立28年，年營業額是全台前五名，此外，高雄還有一家好市多大順店，看好南台灣消費力，高雄有機會再開第3家，包括鳳山、橋頭都曾評估。

好市多先前曾表示，一直有在台灣繼續展店的計畫，但合適的地點真的很難尋覓，內部展店的條件包括營業空間要4000坪以上、交通便利、停車方便，最好能附設加油站，以滿足消費者的需求。

