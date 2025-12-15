藏壽司首賣年節禮盒！日本年味「嚴選豪華松葉蟹」極鮮來台

日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，極鮮鎖甜來台，首賣年節禮盒。更加碼祭出限時預購早鳥9折價，冷凍宅配免運費，12月15日起開放線上預購，限量2,500盒。

「嚴選豪華松葉蟹」為熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳嚴選把關，蟹肉飽滿厚實，每一絲蟹肉濃郁鮮甜。正宗日式三吃推薦，第一吃是快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味，同時保留緊密扎實的肉質，帶來Q彈的口感。第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，秒升級頂級鍋物。第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，用米飯吸收螃蟹的鮮味，口感更加綿密濃郁，為圍爐完美收尾。

御節料理源自日本平安時代的宮廷祭祀，延續至今已成為餐桌上不可或缺的年味。每一道料理都蘊含吉祥祈願與驅邪，螃蟹料理更是吉祥之最。蟹腳象徵能招來好運、大螯剪去壞運、紅蟹殼代表喜緣、硬殼寓意長壽。過新年搶好運手腳要快，1公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價1,880元，優惠價1,692元；2公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價3,280元，優惠價2,952元。優惠價免運自12月15日起，數量有限，售完為止。官方於２月２日起開始出貨。

