藏壽司首賣年節禮盒！日本年味「嚴選豪華松葉蟹」極鮮來台
日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，極鮮鎖甜來台，首賣年節禮盒。更加碼祭出限時預購早鳥9折價，冷凍宅配免運費，12月15日起開放線上預購，限量2,500盒。
「嚴選豪華松葉蟹」為熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳嚴選把關，蟹肉飽滿厚實，每一絲蟹肉濃郁鮮甜。正宗日式三吃推薦，第一吃是快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味，同時保留緊密扎實的肉質，帶來Q彈的口感。第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，秒升級頂級鍋物。第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，用米飯吸收螃蟹的鮮味，口感更加綿密濃郁，為圍爐完美收尾。
御節料理源自日本平安時代的宮廷祭祀，延續至今已成為餐桌上不可或缺的年味。每一道料理都蘊含吉祥祈願與驅邪，螃蟹料理更是吉祥之最。蟹腳象徵能招來好運、大螯剪去壞運、紅蟹殼代表喜緣、硬殼寓意長壽。過新年搶好運手腳要快，1公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價1,880元，優惠價1,692元；2公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價3,280元，優惠價2,952元。優惠價免運自12月15日起，數量有限，售完為止。官方於２月２日起開始出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言