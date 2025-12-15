快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

藏壽司首賣年節禮盒！日本年味「嚴選豪華松葉蟹」極鮮來台

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
迎接農曆春節，藏壽司讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒。藏壽司/提供
迎接農曆春節，藏壽司讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒。藏壽司/提供

日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，極鮮鎖甜來台，首賣年節禮盒。更加碼祭出限時預購早鳥9折價，冷凍宅配免運費，12月15日起開放線上預購，限量2,500盒。

「嚴選豪華松葉蟹」為熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳嚴選把關，蟹肉飽滿厚實，每一絲蟹肉濃郁鮮甜。正宗日式三吃推薦，第一吃是快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味，同時保留緊密扎實的肉質，帶來Q彈的口感。第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，秒升級頂級鍋物。第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，用米飯吸收螃蟹的鮮味，口感更加綿密濃郁，為圍爐完美收尾。

御節料理源自日本平安時代的宮廷祭祀，延續至今已成為餐桌上不可或缺的年味。每一道料理都蘊含吉祥祈願與驅邪，螃蟹料理更是吉祥之最。蟹腳象徵能招來好運、大螯剪去壞運、紅蟹殼代表喜緣、硬殼寓意長壽。過新年搶好運手腳要快，1公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價1,880元，優惠價1,692元；2公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價3,280元，優惠價2,952元。優惠價免運自12月15日起，數量有限，售完為止。官方於２月２日起開始出貨。

料理 日本 螃蟹

延伸閱讀

日本將徹底失去貓熊？ 陸網友：不隨便租給充滿仇恨的國家

日本旅遊魅力不減！東京、大阪、京都同入《全球百大旅遊城市榜》前20

美國總統川普第2任「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂

川普政府新國家安全戰略 日官員不安

相關新聞

青春限定的視覺藝術體驗 文化部啟動視覺藝術文化幣青春票方案徵件

為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，提升藝術涵養，促進視覺藝術產業發展，文化部推出115年「文化部推動視覺藝術文化幣青...

28年老店要走了！好市多證實高雄店將遷移 官方揭新地址「在這裡」

美式量販商好市多（Costco）傳出有台灣門市要搬遷，引發市場關注。對此，台灣好市多回應表示，高雄賣場陪伴會員近28 ...

藏壽司首賣年節禮盒！日本年味「嚴選豪華松葉蟹」極鮮來台

日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之...

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演倒數登台

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演，即將於2026年1月盛大登台，進入最後倒數階段。此次巡演不僅象徵作品走過四分之一世紀的里程碑，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉西希莉亞最後一次攜手以《羅茱》站上舞台。對無數伴隨他們歌聲長大的劇迷而言，這將是一生僅有、無法複製的告別時刻。

百年三合院化身甜點店！虎珍堂「森之院」開幕　必吃限定款地瓜豆腐冰

創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌「虎珍堂」，今年冬天將一座近百年歷史三合院，化為全新門市「森之院」，店內並提供「誠興號地瓜豆...

31年的敦化SOGO今夜熄燈說再見 台灣首家精品百貨開創許多第一次

在台北敦化南路上營業31年的SOGO敦化館今晚迎來最後一夜。許多專櫃人員忍不住掉下眼淚，也有老主顧帶點心特別來探班。遠東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。