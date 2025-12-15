聽新聞
百年三合院化身甜點店！虎珍堂「森之院」開幕　必吃限定款地瓜豆腐冰

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
在「森之院」，可以感受在百年三合院內用餐的浪漫。圖／虎珍堂提供
在「森之院」，可以感受在百年三合院內用餐的浪漫。圖／虎珍堂提供

創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌「虎珍堂」，今年冬天將一座近百年歷史三合院，化為全新門市「森之院」，店內並提供「誠興號地瓜豆腐冰」與「虎尾巴」等限定甜點，讓旅人享受甜點的同時，也能夠享受充滿歲月感的靜謐空間。

創立於2016年的「虎珍堂」，創辦人以家鄉特產為靈感，研發出地瓜乳酪蛋糕、地瓜牛軋糖等地瓜主題產品。新開幕的「森之院」為品牌第三間門市，距離雲林高鐵站約5分鐘車程。空間本身為一座近百年歷史的三合院，歷經兩年的修復，為老宅帶來全新生命。館內處處仍保有過去的生活痕跡，並可見到新銳陶藝藝術家丁有彧的瑞獸，以及交趾陶大師吳榮的作品點綴其中。此外，店內設有生態池，還有太陽能、冷凝水回收等綠能系統，讓老宅與生態永續、藝術共同結合，打造沉浸式的體驗。

延續「一店一特色」的精神，「森之院」推出多款限定甜點。其中「誠興號地瓜豆腐冰」以豆腐冰搭配雲林地瓜製成的泥餡，帶來沁涼香甜的食趣，每份199元；「虎尾巴」則是有著外酥內潤口感，入口即能享受地瓜的香氣與以及焦糖甘甜交織的風味，預計1月正式登場。

地瓜糕點品牌「虎珍堂」，耗時兩年打造第三間門市「森之院」。圖／虎珍堂提供
地瓜糕點品牌「虎珍堂」，耗時兩年打造第三間門市「森之院」。圖／虎珍堂提供
預計1月正式登場的「虎尾巴」。圖／虎珍堂提供
預計1月正式登場的「虎尾巴」。圖／虎珍堂提供
園區內設有生態池，帶來滿滿生機與自然涼意。圖／虎珍堂提供
園區內設有生態池，帶來滿滿生機與自然涼意。圖／虎珍堂提供
「誠興號地瓜豆腐冰」以豆腐冰搭配雲林地瓜製成的泥餡，帶來沁涼香甜的食趣，每份199元。圖／虎珍堂提供
「誠興號地瓜豆腐冰」以豆腐冰搭配雲林地瓜製成的泥餡，帶來沁涼香甜的食趣，每份199元。圖／虎珍堂提供

