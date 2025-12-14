31年的敦化SOGO今夜熄燈說再見 台灣首家精品百貨開創許多第一次

在台北敦化南路上營業31年的SOGO敦化館今晚迎來最後一夜。許多專櫃人員忍不住掉下眼淚，也有老主顧帶點心特別來探班。遠東SOGO董事長黃晴雯感性道別敦化館外，也特別強調「敦化館的道別，只是一個休止符，代表一個更新、更好、更璀璨的開始」。

SOGO敦化館對台灣百貨業具特別的歷史意義。SOGO敦化館是台灣第一家精品百貨，黃晴雯指出「敦化館為台灣帶來很多第一個國際品牌的進駐，像是Tiffany，很多人也許不知道，IKEA在台灣第一個據點也是在這，現在大家熟悉的精品百貨封館購物之夜，首創先驅也是敦化館，另外也引進很多知名餐飲品牌，像是『紐約早餐女王』Sarabeth’s在台首店、UCC全球旗艦店也在這裡」。

黃晴雯說到，「SOGO除了商品力外，為人稱道的還有服務力，很多主顧客一做就是三代。在這裡留下很多人美好的回憶，今天敦化館最後一天跟大家道別，我相信這只是一個熄燈的休止符，卻是一個更璀璨的開始，因為敦化館的美好溫暖，會隨著忠孝、復興、大巨蛋，展開新的一頁。這個道別，只是一個休止符，代表一個更新、更好、更璀璨的開始」。

明年三月即將開出完整體的遠東Garden City大巨蛋，黃晴雯表示，「對於東區，SOGO有著安身立命的歷史情感，更復興、更欣欣向榮的使命感，這也將在Garden City大巨蛋實現」。 遠東SOGO董事長黃晴雯（右）特別贈與花束給今晚最後一位VIP主顧客。圖／讀者提供 31年的SOGO敦化館今晚迎來最後一夜。圖／讀者提供 31年的SOGO敦化館今晚迎來最後一夜。圖／讀者提供

