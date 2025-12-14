快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

聽新聞
0:00 / 0:00

第一代貴婦百貨走入歷史 遠東SOGO敦化館今熄燈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SO GO敦化館在東區屹立31年後今晚熄燈。記者林海／攝影
遠東SO GO敦化館在東區屹立31年後今晚熄燈。記者林海／攝影

第一代貴婦百貨遠東SOGO敦化館經營31年後今晚熄燈，董事長黃晴雯表示，這不是結束，而是一段熄燈的休止符，更是一個嶄新而璀璨的開始，所有屬於敦化館的溫暖與美好，將延續到忠孝、復興館更深化的服務，以及即將開幕的 Garden City 大巨蛋新店，展開全新的一頁。

SOGO敦化館未與新房東皇翔建設續約，在合約於今年底到期後就要結束營業，雖然皇翔先前釋出要繼續經營商場的訊息，但遠東SOGO已經拿下大巨蛋商場的經營權，人員與櫃位都已經做好轉移準備。

雖然今年有東區商圈轉移、競爭對手增加等議題，但每年仍可以貢獻約19億～20億元營收。

而今晚熄燈也有不少老主顧前來送別，黃晴雯更親自一一向顧客道別，也感謝同仁多年來對敦化館的付出。

黃晴雯表示，敦化館與台北市東區共同成長，跟創造許多個第一，台灣第一家精品百貨、Tiffany & Co. 的首次進駐，連IKEA 在台灣的第一個據點，其實就是在敦化館。

黃晴雯表示，百貨業不只是販售商品，而是透過人與人之間的真實互動，留下美好的人生經驗，SOGO賣的不是東西，而是一段段值得珍藏的回憶，很幸運這些回憶裡都有 SOGO 的存在。

展望未來，黃晴雯表示，大家也能看到即將於明年3月開幕的 Garden City 大巨蛋，這正是遠東SOGO東區布局的重要一環，未來將持續把 Garden City 打造成台北市中心最後一塊、也是最大、最具潛力的核心商圈，讓東區再次復興，並更加欣欣向榮。

遠東SOGO敦化館今晚熄燈，董事長黃晴雯（中）與總經理吳素吟（左）、總經理杜金森（右）在場與顧客一一道別。記者林海／攝影
遠東SOGO敦化館今晚熄燈，董事長黃晴雯（中）與總經理吳素吟（左）、總經理杜金森（右）在場與顧客一一道別。記者林海／攝影

SOGO 東區 百貨

延伸閱讀

攻韓流商機 新竹SOGO韓國展登場迎耶誕

能源論壇12月18日舉行 共商轉型解方

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

時代眼淚…高雄30年麥當勞「文化餐廳」將熄燈 網不捨：青春跟著搬走

相關新聞

合點壽司「4人滿額送聖誕壽司」！麵屋一燈、雞湯桑「聖誕拉麵」上桌

來自日本的連鎖迴轉壽司「合點壽司」與「承知助by合點壽司」，因應年末與聖誕節到來，推出一系列冬季新品與優惠方案。其中合點...

31年的敦化SOGO今夜熄燈說再見 台灣首家精品百貨開創許多第一次

在台北敦化南路上營業31年的SOGO敦化館今晚迎來最後一夜。許多專櫃人員忍不住掉下眼淚，也有老主顧帶點心特別來探班。遠東...

第一代貴婦百貨走入歷史 遠東SOGO敦化館今熄燈

第一代貴婦百貨遠東SOGO敦化館經營31年後今晚熄燈，董事長黃晴雯表示，這不是結束，而是一段熄燈的休止符，更是一個嶄新而...

家樂福聖誕巧克力季百款人氣話題夯品登場 台日名師聯手推烘焙新品

迎接聖誕氛圍滿滿的12月，家樂福即日起至12月25日推出「Chocolate Fair聖誕巧克力季」，集結超過100款國...

BLACKPINK IN YOUR AREA快閃店 聯名棒球帽最搶手還有LISA同款

「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店即起至12月28日在微風南山4樓...

閃亮懷舊迎耶誕…KENZO毛茸茸小兔KALI超可愛 ARMANI實用又暖心

歲末耶誕將近，節慶的溫度不只存在於燈飾與聚會之中，也體現在一份用心挑選的禮物裡。今年冬季，從俐落優雅到童趣玩心，截然不同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。