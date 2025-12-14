聽新聞
0:00 / 0:00
第一代貴婦百貨走入歷史 遠東SOGO敦化館今熄燈
第一代貴婦百貨遠東SOGO敦化館經營31年後今晚熄燈，董事長黃晴雯表示，這不是結束，而是一段熄燈的休止符，更是一個嶄新而璀璨的開始，所有屬於敦化館的溫暖與美好，將延續到忠孝、復興館更深化的服務，以及即將開幕的 Garden City 大巨蛋新店，展開全新的一頁。
SOGO敦化館未與新房東皇翔建設續約，在合約於今年底到期後就要結束營業，雖然皇翔先前釋出要繼續經營商場的訊息，但遠東SOGO已經拿下大巨蛋商場的經營權，人員與櫃位都已經做好轉移準備。
雖然今年有東區商圈轉移、競爭對手增加等議題，但每年仍可以貢獻約19億～20億元營收。
而今晚熄燈也有不少老主顧前來送別，黃晴雯更親自一一向顧客道別，也感謝同仁多年來對敦化館的付出。
黃晴雯表示，敦化館與台北市東區共同成長，跟創造許多個第一，台灣第一家精品百貨、Tiffany & Co. 的首次進駐，連IKEA 在台灣的第一個據點，其實就是在敦化館。
黃晴雯表示，百貨業不只是販售商品，而是透過人與人之間的真實互動，留下美好的人生經驗，SOGO賣的不是東西，而是一段段值得珍藏的回憶，很幸運這些回憶裡都有 SOGO 的存在。
展望未來，黃晴雯表示，大家也能看到即將於明年3月開幕的 Garden City 大巨蛋，這正是遠東SOGO東區布局的重要一環，未來將持續把 Garden City 打造成台北市中心最後一塊、也是最大、最具潛力的核心商圈，讓東區再次復興，並更加欣欣向榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言