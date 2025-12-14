第一代貴婦百貨走入歷史 遠東SOGO敦化館今熄燈

第一代貴婦百貨遠東SOGO敦化館經營31年後今晚熄燈，董事長黃晴雯表示，這不是結束，而是一段熄燈的休止符，更是一個嶄新而璀璨的開始，所有屬於敦化館的溫暖與美好，將延續到忠孝、復興館更深化的服務，以及即將開幕的 Garden City 大巨蛋新店，展開全新的一頁。

SOGO敦化館未與新房東皇翔建設續約，在合約於今年底到期後就要結束營業，雖然皇翔先前釋出要繼續經營商場的訊息，但遠東SOGO已經拿下大巨蛋商場的經營權，人員與櫃位都已經做好轉移準備。

雖然今年有東區商圈轉移、競爭對手增加等議題，但每年仍可以貢獻約19億～20億元營收。

而今晚熄燈也有不少老主顧前來送別，黃晴雯更親自一一向顧客道別，也感謝同仁多年來對敦化館的付出。

黃晴雯表示，敦化館與台北市東區共同成長，跟創造許多個第一，台灣第一家精品百貨、Tiffany & Co. 的首次進駐，連IKEA 在台灣的第一個據點，其實就是在敦化館。

黃晴雯表示，百貨業不只是販售商品，而是透過人與人之間的真實互動，留下美好的人生經驗，SOGO賣的不是東西，而是一段段值得珍藏的回憶，很幸運這些回憶裡都有 SOGO 的存在。

展望未來，黃晴雯表示，大家也能看到即將於明年3月開幕的 Garden City 大巨蛋，這正是遠東SOGO東區布局的重要一環，未來將持續把 Garden City 打造成台北市中心最後一塊、也是最大、最具潛力的核心商圈，讓東區再次復興，並更加欣欣向榮。 遠東SOGO敦化館今晚熄燈，董事長黃晴雯（中）與總經理吳素吟（左）、總經理杜金森（右）在場與顧客一一道別。記者林海／攝影

商品推薦