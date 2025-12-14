家樂福聖誕巧克力季百款人氣話題夯品登場 台日名師聯手推烘焙新品

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福即日起至12月25日推出「Chocolate Fair聖誕巧克力季」。圖／家樂福提供
家樂福即日起至12月25日推出「Chocolate Fair聖誕巧克力季」。圖／家樂福提供

迎接聖誕氛圍滿滿的12月，家樂福即日起至12月25日推出「Chocolate Fair聖誕巧克力季」，集結超過100款國內外人氣巧克力品牌，從經典到話題新品一次滿足。

台灣代表品牌首推榮獲世界巧克力大賽金牌的「Cona’s妮娜」巧克力，以創意風味與多層次口感著稱，本次限店限量推出4款新品，包括黑巧克力薄片、搖滾系跳跳糖草莓/檸檬巧克力條、紅玉/檸檬綜合薄片夾心巧克力，以及厚茶紅玉茶/海鹽檸檬薄片夾心巧克力，每款全台限量280盒，聖誕嚐鮮必收。

進口巧克力陣容同樣精彩，集結HERSHEY’S、Meiji、GODIVA、Kisses、Lindor、TOBLERONE、Milka、LOTTE、KitKat、Alfredo、Amoretta與土耳其Aquila等品牌。活動期間12月10日至12月25日，推出買1送1、第2件優惠、OPENPOINT點數10倍送等活動，單筆購買指定巧克力商品，每滿249元再送30元現金折價券。網路討論度超高的杜拜巧克力、天使髮絲巧克力也同步登場，皆由Aquila推出，每盒119元，輕鬆體驗異國話題美味。

此外，家樂福巧克力季更為聖誕節注入職人級甜點魅力，日本甜點王子西園誠一郎與世界麵包冠軍王鵬傑聯手研發9款巧克力烘焙新品，嚴選比利時貝可拉普艾瑪黑巧克力，呈現低甜度、苦韻明顯且層次分明的風味。全台家樂福可買到水滴戚風蛋糕149元、蔓越莓乳酪巧克力軟歐65元、焦糖巧克力塔69元、巧克力生吐司89元；另於4間Nakery裸焙坊獨家販售核桃布朗尼50元、巧克力櫻桃巴斯克4吋185元、巧克力費南雪42元、可可榛果泡芙75元與巧克力橙香瑪德蓮42元，期間限定甜蜜開賣。

家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
日本甜點王子西園誠一郎與世界麵包冠軍王鵬傑再度聯手研發9款巧克力烘焙新品。記者黃筱晴／攝影
日本甜點王子西園誠一郎與世界麵包冠軍王鵬傑再度聯手研發9款巧克力烘焙新品。記者黃筱晴／攝影
家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福聖誕巧克力季集結超過100款國內外人氣巧克力商品。記者黃筱晴／攝影
日本甜點王子西園誠一郎與世界麵包冠軍王鵬傑再度聯手研發9款巧克力烘焙新品。記者黃筱晴／攝影
日本甜點王子西園誠一郎與世界麵包冠軍王鵬傑再度聯手研發9款巧克力烘焙新品。記者黃筱晴／攝影
土耳其Aquila草莓白巧克力含餡天使髮絲巧可力，視覺味覺都令人驚奇。記者黃筱晴／攝影
土耳其Aquila草莓白巧克力含餡天使髮絲巧可力，視覺味覺都令人驚奇。記者黃筱晴／攝影

巧克力 家樂福 品牌

