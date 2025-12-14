BLACKPINK IN YOUR AREA快閃店 聯名棒球帽最搶手還有LISA同款

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
LISA戴過的同款棒球帽，在「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店也有機會買到。圖／摘自LISA IG
BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店即起至12月28日在微風南山4樓限期開放，快閃店將BLACKPINK與潮流運動文化結合，打造BLACKPINK標誌性粉黑配色空間，並帶來多款美國職棒大聯盟（MLB）、法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG）的限量聯名單品，特別適合喜愛運動風的BLINKs粉絲們，聯名商品中，又以棒球帽最受粉絲歡迎，還可買到LISA同款棒球帽。

「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店是由Fanatics、Complex與BLACKPINK三方聯手打造的快閃體驗，這次聯名陣容囊括全球知名球隊，New Era帶來包括洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）、芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）、芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）、紐約大都會隊（New York Mets），以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部（PSG）的聯名運動潮流單品。

連帽大學T將球隊配色與BLACKPINK粉黑特色合體，胸前與袖口有立體刺繡細節；經典棒球帽在帽簷與側邊有著「BLACKPINK」字樣與專屬標章，低調卻很有存在感。

只要於店內任一處拍照並上傳至個人社群媒體，出示給現場工作人員確認後，即可獲得BLACKPINK紀念貼紙一張。快閃店採現場抽號制，至快閃店現場透過官方LINE抽號碼牌，於快閃店每日營業時間11:00開放抽選，可依照抽到的編號入場。

