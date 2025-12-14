閃亮懷舊迎耶誕…KENZO毛茸茸小兔KALI超可愛 ARMANI實用又暖心

歲末耶誕將近，節慶的溫度不只存在於燈飾與聚會之中，也體現在一份用心挑選的禮物裡。今年冬季，從俐落優雅到童趣玩心，截然不同的風格語彙，滿足送禮季各種風格鮮明的需求。

Emporio Armani以一貫的現代都會美學，將節慶氣氛轉化為日常也能長久使用的時尚單品。光澤感包款以簡潔線條勾勒俐落輪廓，低調中透出精緻質感，無論搭配正式場合或節日造型都顯得恰到好處；而毛帽與圍巾等冬日配件，則以溫潤材質與品牌標誌細節，回應寒冷季節的實用需求，同時替冬季穿搭增添層次感，是適合送給伴侶、家人或摯友的安心選擇。

由藝術總監NIGO打造的KENZO BY NIGO的節慶限定系列，從冬日懷舊氛圍出發，讓品牌角色KALI小兔穿梭於白雪覆蓋的節慶場景中，透過柔亮色調與故事性視覺，營造輕盈而富節奏感的冬日時尚。不僅有融入金屬光澤標籤的針織單品，圍巾與毛帽也成為節慶穿搭的亮點配件，兼具保暖機能與造型趣味，還有水晶球、馬克杯、卡夾與零錢包等多款小物，為耶誕禮物注入更多想像力與玩心。 KENZO HOLIDAY限定系列形象。圖／惇聚國提供 KENZO WINTER限定紅色KALI零錢包，8,800元；KENZO WINTER限定紅色卡夾，5,800元；KENZO WINTER限定多彩馬克杯，3,300元。圖／惇聚國提供 KENZO WINTER限定銀色箔飾KALI圍巾，25,800元。圖／惇聚國提供 Emporio Armani針對耶誕送禮精選一系列男女精品和飾物。圖／Emporio Armani提供 Emporio Armani針對耶誕送禮精選一系列男女精品和飾物。圖／Emporio Armani提供 KENZO WINTER限定銀色箔飾KALI針織上衣，30,800元。圖／惇聚國提供 KENZO WINTER限定奶油白KALI針織上衣，32,800元。圖／惇聚國提供

