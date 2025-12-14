快訊

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案！至少10人亡、12人傷「包含2員警」

聽新聞
0:00 / 0:00

閃亮懷舊迎耶誕…KENZO毛茸茸小兔KALI超可愛 ARMANI實用又暖心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
KENZO HOLIDAY限定系列形象圖。圖／惇聚國提供
KENZO HOLIDAY限定系列形象圖。圖／惇聚國提供

歲末耶誕將近，節慶的溫度不只存在於燈飾與聚會之中，也體現在一份用心挑選的禮物裡。今年冬季，從俐落優雅到童趣玩心，截然不同的風格語彙，滿足送禮季各種風格鮮明的需求。

Emporio Armani以一貫的現代都會美學，將節慶氣氛轉化為日常也能長久使用的時尚單品。光澤感包款以簡潔線條勾勒俐落輪廓，低調中透出精緻質感，無論搭配正式場合或節日造型都顯得恰到好處；而毛帽與圍巾等冬日配件，則以溫潤材質與品牌標誌細節，回應寒冷季節的實用需求，同時替冬季穿搭增添層次感，是適合送給伴侶、家人或摯友的安心選擇。

由藝術總監NIGO打造的KENZO BY NIGO的節慶限定系列，從冬日懷舊氛圍出發，讓品牌角色KALI小兔穿梭於白雪覆蓋的節慶場景中，透過柔亮色調與故事性視覺，營造輕盈而富節奏感的冬日時尚。不僅有融入金屬光澤標籤的針織單品，圍巾與毛帽也成為節慶穿搭的亮點配件，兼具保暖機能與造型趣味，還有水晶球、馬克杯、卡夾與零錢包等多款小物，為耶誕禮物注入更多想像力與玩心。

KENZO HOLIDAY限定系列形象。圖／惇聚國提供
KENZO HOLIDAY限定系列形象。圖／惇聚國提供
KENZO WINTER限定紅色KALI零錢包，8,800元；KENZO WINTER限定紅色卡夾，5,800元；KENZO WINTER限定多彩馬克杯，3,300元。圖／惇聚國提供
KENZO WINTER限定紅色KALI零錢包，8,800元；KENZO WINTER限定紅色卡夾，5,800元；KENZO WINTER限定多彩馬克杯，3,300元。圖／惇聚國提供
KENZO WINTER限定銀色箔飾KALI圍巾，25,800元。圖／惇聚國提供
KENZO WINTER限定銀色箔飾KALI圍巾，25,800元。圖／惇聚國提供
Emporio Armani針對耶誕送禮精選一系列男女精品和飾物。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani針對耶誕送禮精選一系列男女精品和飾物。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani針對耶誕送禮精選一系列男女精品和飾物。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani針對耶誕送禮精選一系列男女精品和飾物。圖／Emporio Armani提供
KENZO WINTER限定銀色箔飾KALI針織上衣，30,800元。圖／惇聚國提供
KENZO WINTER限定銀色箔飾KALI針織上衣，30,800元。圖／惇聚國提供
KENZO WINTER限定奶油白KALI針織上衣，32,800元。圖／惇聚國提供
KENZO WINTER限定奶油白KALI針織上衣，32,800元。圖／惇聚國提供

穿搭 禮物

延伸閱讀

攻韓流商機 新竹SOGO韓國展登場迎耶誕

「芬園仙草花秘境」綻放美翻！紫色花海成冬季限定拍照最新取景地

維爾紐斯獲選歐洲耶誕之都 創意邀民眾提前過節

影／屏東整座城市一起過耶誕！ 萬金聖母聖殿耶誕點燈

相關新聞

私廚喜相逢「孫麵店」開幕日曝光！蔥油拌麵套餐320元、9種小菜50元起

被譽為「台北最難訂私廚」的「喜相逢麵館」，今年由掌廚人孫必成（孫哥）操刀，以「回歸初心」的概念為起點，於新光三越信義新天...

網友讚爆！萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」內容超值 還有機會抽股票

年末派對歡聚時刻，交換禮物總是令人傷腦筋，想要挑選經濟實惠又實用的好禮，萊爾富限量推出的「2026馬年發財卡」、「202...

閃亮懷舊迎耶誕…KENZO毛茸茸小兔KALI超可愛 ARMANI實用又暖心

歲末耶誕將近，節慶的溫度不只存在於燈飾與聚會之中，也體現在一份用心挑選的禮物裡。今年冬季，從俐落優雅到童趣玩心，截然不同...

合點壽司「4人滿額送聖誕壽司」！麵屋一燈、雞湯桑「聖誕拉麵」上桌

來自日本的連鎖迴轉壽司「合點壽司」與「承知助by合點壽司」，因應年末與聖誕節到來，推出一系列冬季新品與優惠方案。其中合點...

啟用iPASS MONEY的LINE MINI App 一招繼續在LINE裡面快速啟動付款

LINE Pay Money上線後，許多用戶都在困惑原本的LINE聊天室裡轉帳的錢去哪了？究竟該繼續使用iPASS MO...

法國第一夫人碧姬馬克宏 優雅穿搭細節解密

法國是當代時尚的發源地，當今第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）向來被視為外交場合中的時尚指標，她的穿著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。