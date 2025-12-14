合點壽司「4人滿額送聖誕壽司」！麵屋一燈、雞湯桑「聖誕拉麵」上桌

來自日本的連鎖迴轉壽司「合點壽司」與「承知助by合點壽司」，因應年末與聖誕節到來，推出一系列冬季新品與優惠方案。其中合點壽司本季以胭脂蝦、松葉蟹為主打，推出多款特色商品，包括有展現生食級胭脂蝦特色的「胭脂蝦」、「醬漬胭脂蝦」、「鹽昆布胭脂蝦」，還有鹹甜調味的「炙燒岩鹽檸檬胭脂蝦」，以及「胭脂蝦花壽司」、「唐揚胭脂蝦頭」等菜色。同時更有「松葉蟹軍艦」、「松葉蟹肉蟹味噌」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」、「松葉蟹肉小品（蟹肉拌蟹味噌佐蘿蔔絲）」、「松葉蟹肉茶碗蒸」同步登場，每份80元起。

即日起至12月25日期間，凡至全台合點壽司、承知助by合點壽司用餐，凡4人同行並消費滿1,888元，即可獲贈「合點聖誕壽司」一份。「合點聖誕壽司」以迷你聖誕樹作為創作概念，能吃得鮪魚、鮭魚、甜蝦、鮭魚卵、飛魚卵等共10種豐盛食材，還有星星玉子燒點綴，每份價值388元。

阿爾法餐飲集團旗下「雞湯桑」與「麵屋一燈」將於12月19日至1月2日期間，同步推出聖誕限定新品。其中「雞湯桑」以日法混血的料理精神，推出「青檸起司蝦拉麵」，以雞白湯融入蝦香，搭配起司蝦、舒肥雞與鮮蝦丸，風味鮮甜飽滿，擠上檸檬更襯清新海味，每份398元。「麵屋一燈」期間限定「青花起司蝦拉麵」以濃郁雞豚湯融入深邃蝦香，搭配低溫熟成舒肥雞肉叉燒、起司片與去殼鳳尾蝦增添口感，每份398元。

慶祝新品上市，自12月19日至1月2日，凡於麵屋一燈或雞湯桑點購聖誕限定拉麵，即可領取「拉麵第二碗半價券」，一碗贈一張、可累贈，並於下次消費使用。此外，12月24日至25日期間，於兩品牌點購聖誕雙人套餐並完成打卡步驟，還可獲得「限量版小燈箱」，數量有限，送完為止。 「合點壽司」與「承知助by合點壽司」以胭脂蝦、松葉蟹為主打，推出多款特色餐點。圖／合點壽司提供 至合點壽司、承知助by合點壽司用餐，4人同行且消費滿額，即可獲贈「合點聖誕壽司」一份。圖／合點壽司提供 麵屋一燈「青花起司蝦拉麵」，每份398元。圖／阿爾法餐飲集團提供 雞湯桑「青檸起司蝦拉麵」，每份398元。圖／阿爾法餐飲集團提供

商品推薦