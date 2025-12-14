快訊

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案！至少10人亡、12人傷「包含2員警」

合點壽司「4人滿額送聖誕壽司」！麵屋一燈、雞湯桑「聖誕拉麵」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「合點壽司」與「承知助by合點壽司」推出「松葉蟹軍艦」、「松葉蟹肉蟹味噌」等餐點。圖／合點壽司提供
「合點壽司」與「承知助by合點壽司」推出「松葉蟹軍艦」、「松葉蟹肉蟹味噌」等餐點。圖／合點壽司提供

來自日本的連鎖迴轉壽司「合點壽司」與「承知助by合點壽司」，因應年末與聖誕節到來，推出一系列冬季新品與優惠方案。其中合點壽司本季以胭脂蝦、松葉蟹為主打，推出多款特色商品，包括有展現生食級胭脂蝦特色的「胭脂蝦」、「醬漬胭脂蝦」、「鹽昆布胭脂蝦」，還有鹹甜調味的「炙燒岩鹽檸檬胭脂蝦」，以及「胭脂蝦花壽司」、「唐揚胭脂蝦頭」等菜色。同時更有「松葉蟹軍艦」、「松葉蟹肉蟹味噌」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」、「松葉蟹肉小品（蟹肉拌蟹味噌佐蘿蔔絲）」、「松葉蟹肉茶碗蒸」同步登場，每份80元起。

即日起至12月25日期間，凡至全台合點壽司、承知助by合點壽司用餐，凡4人同行並消費滿1,888元，即可獲贈「合點聖誕壽司」一份。「合點聖誕壽司」以迷你聖誕樹作為創作概念，能吃得鮪魚、鮭魚、甜蝦、鮭魚卵、飛魚卵等共10種豐盛食材，還有星星玉子燒點綴，每份價值388元。

阿爾法餐飲集團旗下「雞湯桑」與「麵屋一燈」將於12月19日至1月2日期間，同步推出聖誕限定新品。其中「雞湯桑」以日法混血的料理精神，推出「青檸起司拉麵」，以雞白湯融入蝦香，搭配起司蝦、舒肥雞與鮮蝦丸，風味鮮甜飽滿，擠上檸檬更襯清新海味，每份398元。「麵屋一燈」期間限定「青花起司蝦拉麵」以濃郁雞豚湯融入深邃蝦香，搭配低溫熟成舒肥雞肉叉燒、起司片與去殼鳳尾蝦增添口感，每份398元。

慶祝新品上市，自12月19日至1月2日，凡於麵屋一燈或雞湯桑點購聖誕限定拉麵，即可領取「拉麵第二碗半價券」，一碗贈一張、可累贈，並於下次消費使用。此外，12月24日至25日期間，於兩品牌點購聖誕雙人套餐並完成打卡步驟，還可獲得「限量版小燈箱」，數量有限，送完為止。

「合點壽司」與「承知助by合點壽司」以胭脂蝦、松葉蟹為主打，推出多款特色餐點。圖／合點壽司提供
「合點壽司」與「承知助by合點壽司」以胭脂蝦、松葉蟹為主打，推出多款特色餐點。圖／合點壽司提供
至合點壽司、承知助by合點壽司用餐，4人同行且消費滿額，即可獲贈「合點聖誕壽司」一份。圖／合點壽司提供
至合點壽司、承知助by合點壽司用餐，4人同行且消費滿額，即可獲贈「合點聖誕壽司」一份。圖／合點壽司提供
麵屋一燈「青花起司蝦拉麵」，每份398元。圖／阿爾法餐飲集團提供
麵屋一燈「青花起司蝦拉麵」，每份398元。圖／阿爾法餐飲集團提供
雞湯桑「青檸起司蝦拉麵」，每份398元。圖／阿爾法餐飲集團提供
雞湯桑「青檸起司蝦拉麵」，每份398元。圖／阿爾法餐飲集團提供

迴轉壽司 拉麵 起司

延伸閱讀

進駐 ROG 旗艦店 FINAL FANTASY XIV 繁體中文版快閃活動周末登場

《FINAL FANTASY XIV》歡慶繁中版上市 「阿爾法一卡通」光之戰士必收

連5天全單88折！雞湯桑首度插旗桃園　烤鴨餐廳「鴨覓」進駐信義區

感冒不想吃藥？藥師分享40元自製天然飲 舒緩咳嗽、喉痛和鼻塞

相關新聞

私廚喜相逢「孫麵店」開幕日曝光！蔥油拌麵套餐320元、9種小菜50元起

被譽為「台北最難訂私廚」的「喜相逢麵館」，今年由掌廚人孫必成（孫哥）操刀，以「回歸初心」的概念為起點，於新光三越信義新天...

網友讚爆！萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」內容超值 還有機會抽股票

年末派對歡聚時刻，交換禮物總是令人傷腦筋，想要挑選經濟實惠又實用的好禮，萊爾富限量推出的「2026馬年發財卡」、「202...

閃亮懷舊迎耶誕…KENZO毛茸茸小兔KALI超可愛 ARMANI實用又暖心

歲末耶誕將近，節慶的溫度不只存在於燈飾與聚會之中，也體現在一份用心挑選的禮物裡。今年冬季，從俐落優雅到童趣玩心，截然不同...

合點壽司「4人滿額送聖誕壽司」！麵屋一燈、雞湯桑「聖誕拉麵」上桌

來自日本的連鎖迴轉壽司「合點壽司」與「承知助by合點壽司」，因應年末與聖誕節到來，推出一系列冬季新品與優惠方案。其中合點...

啟用iPASS MONEY的LINE MINI App 一招繼續在LINE裡面快速啟動付款

LINE Pay Money上線後，許多用戶都在困惑原本的LINE聊天室裡轉帳的錢去哪了？究竟該繼續使用iPASS MO...

法國第一夫人碧姬馬克宏 優雅穿搭細節解密

法國是當代時尚的發源地，當今第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）向來被視為外交場合中的時尚指標，她的穿著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。