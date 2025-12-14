啟用iPASS MONEY的LINE MINI App 一招繼續在LINE裡面快速啟動付款

LINE Pay Money上線後，許多用戶都在困惑原本的LINE聊天室裡轉帳的錢去哪了？究竟該繼續使用iPASS MONEY，還是重新認證開通LINE Pay Money，成為近期民眾熱議話題。對此，一卡通公司強調，用戶原有帳戶與錢包資金都完整保留，請民眾安心使用。

為了留住原有iPASS MONEY用戶，一卡通公司出大招，直接在LINE錢包中設置iPASS MONEY合作版位，引導用戶將LINE帳號綁定iPASS MONEY電子支付帳戶。完成綁定後，只要以手機號碼登入，即可快速啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，不需重新申請帳戶，也不用擔心資料遺失。

一卡通表示，iPASS MONEY LINE MINI App完整保留原有帳戶功能，包含好友轉帳、消費支付與生活繳費，同時再升級多項實用服務。像是新增可跨電支機構付款的TWQR，以及超過8,200項生活繳費項目，從水電瓦斯到學雜費一次搞定；另提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能，對通勤族而言更是便利加分，整體使用情境更加貼近民眾日常。

針對最多人關心的LINE好友轉帳功能，一卡通也再次強調，相關服務明年仍可繼續使用。只要啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，並以手機號碼登入iPASS MONEY全新APP，就能延續原本熟悉的錢包、轉帳與繳費體驗。至於原LINE Pay中的iPASS MONEY服務，將自即日起進行調整，並於114年12月31日前，僅保留LINE Pay錢包內的「好友轉帳」與「提領」功能。

為感謝用戶支持並鼓勵體驗新服務，即日起至12月31日止，首次啟用iPASS MONEY LINE MINI App，即可獲得最高價值1,000元的優惠券大禮包，內容包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、環球購物中心200元、yoxi 100元，以及美廉社與加油站各50元等多項好康。活動期間內，任繳一筆費用還可再加碼獲得30元全通路適用優惠券，回饋金於消費隔日即可兌換。

此外，一卡通歡慶iPASS MONEY APP下載數正式突破330萬，即日起至12月31日推出限時回饋活動，只要開啟自動儲值與自動儲值交易差額功能，即有機會獲得最高1,000元優惠券，再連結指定銀行帳戶，最高還可加碼500元回饋，還有機會抽中iPhone 17 Pro 512GB、Samsung Galaxy Watch6等多項大獎。 為確保用戶使用轉換無空窗期，只要下載「一卡通iPASS MONEY」APP，即可享有完整功能。圖／一卡通提供

