快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

攻韓流商機 新竹SOGO韓國展登場迎耶誕

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「溫點馬卡龍」主打聖誕造型馬卡龍，可愛造型相當吸睛，9入耶誕禮盒售價850元。業者／提供
「溫點馬卡龍」主打聖誕造型馬卡龍，可愛造型相當吸睛，9入耶誕禮盒售價850元。業者／提供

韓國明星接連來台舉辦大型演唱會，韓流旋風席捲全台，新竹SOGO看準熱度，即日起至25日在3F活動會館舉辦韓國展，以正宗韓國美食、甜點、生活選物與美妝保養品打造濃厚韓味街頭，不必飛韓國也能吃好逛滿一站滿足。

新竹SOGO表示，這集結8家人氣品牌與3家新進品牌，其中來自釜山的「三進魚板」以新鮮魚漿製作，口感Q彈聞名，是釜山街頭最具代表的小吃；韓國超商長年熱賣的「香蕉牛奶」帶來胖胖瓶三大人氣口味，香蕉、草莓與哈密瓜，香甜滋味是親子家庭必買清單；「奉船長」原裝進口醬油螃蟹，鮮甜蟹膏搭配蟹肉，是許多饕客的最愛；韓國棉被品牌「小室家居」首次在新竹百貨亮相，以輕盈柔軟與高保暖著稱的韓國寢具，成為年底最受矚目的生活選物之一。

甜點控不能錯過的有，韓國姐姐經營的「溫點馬卡龍」主打聖誕造型禮盒，可愛造型相當吸睛，內餡厚實甜度適中，讓人回味無窮；超人氣甜點品牌「山摺山甜點坊」使用被譽為奶油界勞斯萊斯蒙太古奶油，製作可頌與反折千層，帶有獨特堅果奶香；「零零特賣」擁多款日韓高CP值美妝與保養品一應俱全。

為回饋SOGO APP會員，業者推出多重滿額禮，至12/15(一)單筆消費滿1,200元(含)以上，可換韓國展100元電子十足抵用券；12/16(二)-12/25(四)單筆滿1,000元(含)以上可換韓國米麵線、單筆滿3,000元(含)以上可換綠茶園五味子茶球、累計滿6,000元(含)以上可換高麗人蔘雞粥，多重優惠享不停，越買越划算。

每個週末都有精彩活動，包括K-POP金曲猜歌大賽與超可愛香蕉牛奶人偶見面會，讓民眾輕鬆體驗韓國文化；2025即將進入尾聲，業者祭出Happy Go點數清零活動，扣快樂購100點即可換50元韓國展電子購物金、扣快樂購500點即可換300元聖誕跨年電子購物金，提醒民眾把握年底點數兌換期限。

於1F中央路大門口耶誕燈海與粉紅旋轉木馬，將一路展出至明年2月，是大新竹區不可錯過的打卡熱點，璀璨銀白燈光與粉嫩旋轉木馬吸引許多情侶、親子與網美前來拍照，增添濃濃浪漫氣息，持續陪伴民眾度過聖誕、跨年美好時光。

新竹SOGO韓國展中的「奉船長」原裝進口醬油螃蟹，鮮甜蟹膏搭配Q彈蟹肉。業者／提供
新竹SOGO韓國展中的「奉船長」原裝進口醬油螃蟹，鮮甜蟹膏搭配Q彈蟹肉。業者／提供
新竹SOGO於1F中央路大門口耶誕燈海與粉紅旋轉木馬，將一路展出至明年2月。業者／提供
新竹SOGO於1F中央路大門口耶誕燈海與粉紅旋轉木馬，將一路展出至明年2月。業者／提供
新竹SOGO於韓國展至12月25日，以正宗韓國美食、甜點、生活選物與美妝保養品打造濃厚韓味街頭。業者／提供
新竹SOGO於韓國展至12月25日，以正宗韓國美食、甜點、生活選物與美妝保養品打造濃厚韓味街頭。業者／提供

韓國 人氣甜點 SOGO

延伸閱讀

新北U18／側投王翾祈飆145公里 率竹市力壓韓國京畿道

冬天來了，去韓國要做什麼？除了汗蒸幕，推薦5個必體驗的活動！

韓國「國腳」宋旻揆與電競主持人郭敏善甜蜜完婚！修成正果

SOGO台北店過耶誕點數換購物金會員再領折價券 微風滿萬送萬點

相關新聞

私廚喜相逢「孫麵店」開幕日曝光！蔥油拌麵套餐320元、9種小菜50元起

被譽為「台北最難訂私廚」的「喜相逢麵館」，今年由掌廚人孫必成（孫哥）操刀，以「回歸初心」的概念為起點，於新光三越信義新天...

網友讚爆！萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」內容超值 還有機會抽股票

年末派對歡聚時刻，交換禮物總是令人傷腦筋，想要挑選經濟實惠又實用的好禮，萊爾富限量推出的「2026馬年發財卡」、「202...

合點壽司「4人滿額送聖誕壽司」！麵屋一燈、雞湯桑「聖誕拉麵」上桌

來自日本的連鎖迴轉壽司「合點壽司」與「承知助by合點壽司」，因應年末與聖誕節到來，推出一系列冬季新品與優惠方案。其中合點...

啟用iPASS MONEY的LINE MINI App 一招繼續在LINE裡面快速啟動付款

LINE Pay Money上線後，許多用戶都在困惑原本的LINE聊天室裡轉帳的錢去哪了？究竟該繼續使用iPASS MO...

法國第一夫人碧姬馬克宏 優雅穿搭細節解密

法國是當代時尚的發源地，當今第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）向來被視為外交場合中的時尚指標，她的穿著...

以經典的Lady Dior為畫布 藝術家聯名系列10週年 Marc Quinn回歸！

Lady Dior包是Dior風格的永恆象徵，品牌自十年前展開「Dior Lady Art」藝術家限量系列，每一季邀請來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。