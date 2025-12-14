煙波新竹莫內饗宴自助餐廳重磅升級 60盎司巧克力和牛戰斧霸氣登場

迎接歲末年終聖誕跨年餐飲旺季，煙波國際觀光集團旗下新竹湖濱館「莫內饗宴」自助餐廳推出全新升級版全明星草莓節，即日起至2026年3月31日限時登場，主打以雙焰炙燒的60盎司巧克力和牛戰斧，結合七大主題餐檯與22道創意草莓料理，並攜手兩位冠軍甜點師聯名打造視覺系紅睡蓮帕菲杯以豪華規格與話題性，搶攻高端饕客市場。

打造感官頂級饗宴，百年澳洲牧場巧克力和牛以冷泉雙焰炙燒呈現桌邊華麗酒焰秀，亮點為60盎司厚切、長達40公分的澳洲Mayura Station全血巧克力和牛戰斧，牧場位於南澳石灰岩海岸，以可可豆與穀物飼養達36個月，肉質細膩如絲，油花滑順香甜。煙波更首創以雙焰桌邊炙燒，橘紅火焰瞬間封存肉汁，交織出多層次香氣，並佐以小農草莓提升尾韻清爽感，每日限量供應、需提前7日預訂並付訂，加購價為5,999元，適合5至7人享用。

莫內饗宴自助餐廳以「莫內畫風」為靈感，草莓創意料理全面鋪展於七大主題餐檯，法日韓風一次到位。從「潮韻」以草莓風味巴薩米克醋膏搭松葉蟹的開場前奏，到「鮨影」草莓干貝莎莎最中餅與拉斯帕起司莓映壽司的和風交融；「綠宴」的兵庫螢烏賊草莓沙拉與起司雪花草莓可頌，酥脆可頌夾入輕盈如雪起司與新鮮草莓，展現冬季法式自然。「炙曦」的爐烤香草豬肋排佐草莓多蜜醬、炙烤乳酪草莓干邑松阪豬；再到「炙境」的草莓松露火腿牛肝菌麻花捲麵與莓果陳酒韓式炸雞，「酌光」草莓栗香蒙布朗與草莓晨露銀耳、「瑰彩」草莓花園法式塔、草莓雲朵奶酪、草莓玫瑰旅人蛋糕、草莓生乳捲及草莓大福等七款草莓甜點，場場皆驚艷，款款皆打卡焦點。

甜點壓軸為兩位台灣之光甜點冠軍聯名，Brillante Pâtisserie主廚陳星緯為法國土爾巧克力大師賽冠軍與Double V主廚陳謙璿冰淇淋達人創意賽冠軍跨界合作，以印象派名作「紅睡蓮」為靈感，打造「紅睡蓮莓果帕菲杯」，融合草莓晶凍、佛手柑草莓冰淇淋與香緹，堆疊出層層光影結構，極具藝術張力。

煙波集團表示，為讓品牌深化增添季節儀式感，並強化高端市場記憶點，特別以冬季最受大眾歡迎草莓與和牛兩大關鍵字創造目的型消費場景，成功將餐飲體驗從味覺延伸至視覺與社群記憶點。未來將持續深化「品味生活、共好旅程」的品牌理念，讓餐桌成為旅行中最深刻的風景。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

綿密栗子泥搭配草莓酸香，「草莓栗香蒙布朗」呈現清新又層次鮮明的冬日甜味。業者／提供 潮韻：松葉蟹搭配「草莓風味巴薩米克醋膏」呈現酸香開場，勾勒鮮明的草莓味覺序曲。業者／提供 煙波新竹莫內饗宴全新推出冬季聖誕跨年七大草莓主題餐檯22道限定料理、雙冠軍聯名甜點。業者／提供

