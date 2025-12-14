快訊

法國第一夫人碧姬馬克宏 優雅穿搭細節解密

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
碧姬馬克宏身穿天藍色路易威登套裝，並手提Capucines包款。圖／路易威登提供
碧姬馬克宏身穿天藍色路易威登套裝，並手提Capucines包款。圖／路易威登提供

法國是當代時尚的發源地，當今第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）向來被視為外交場合中的時尚指標，她的穿著風格不以浮誇取勝，而是在精準剪裁與經典配件中，展現成熟而自信的優雅氣質。無論是國是訪問或國際峰會，她經常被捕捉到選穿法國精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的女裝，透過簡潔線條、沉穩色調與細節質感，傳達法國女性特有的從容與力量。

在正式場合，碧姬馬克宏常選擇結構俐落的女士套裝，線條乾淨、比例合宜，既呼應第一夫人的莊重角色，也保有女性柔和氣息，並搭配洗鍊優雅的路易威登經典包款。Capucines包以細緻皮革與低調設計著稱，象徵巴黎式的經典優雅；Speedy Trunk與Slim Trunk則承襲品牌硬箱工藝，透過金屬包角與箱扣細節，為造型增添歷史深度與現代感。

她也經常以典雅貴氣但不過度奢華的珠寶為造型畫龍點睛。Color Blossom高級珠寶系列以Monogram花朵為靈感，透過珍珠母貝、紅玉髓、孔雀石等寶石色彩，為中性色系服裝注入柔亮光澤；Pure V頂級珠寶則以俐落的V字線條，勾勒出建築感輪廓，低調卻極具辨識度，展現果斷而自信的女性形象。而腳上的Gala高跟鞋以尖頭與纖細鞋跟勾勒修長線條，麂皮質地與金色LV標誌相互呼應，使整體造型在正式中不失柔美，展現應有的經典優雅。

Pure V白K金及鑽石手鐲，419萬元；Pure V白K金及鑽石戒指，161萬元。圖／路易威登提供
Capucines BB包，22萬6,000元。圖／路易威登提供
碧姬馬克宏身穿米色羊絨法蘭絨雙排扣外套裙。圖／路易威登提供
Speedy Trunk 20，11萬元。圖／路易威登提供
碧姬馬克宏身穿棕色雙層羊毛絲綢夾克，飾有金色拉鍊和鉚釘細節；搭配同色系喇叭褲，並配有 Monogram Speedy Trunk 手提包。圖／路易威登提供
Gala裸色高跟鞋，38,500元。圖／路易威登提供
碧姬馬克宏身穿黑色真絲縐紗長禮服，肩部線條硬朗，飾以手工刺繡的銀色亮片。她亦配戴了路易威登頂級珠寶系列的Pure V系列白金鑽石耳環、手鐲和戒指。圖／路易威登提供
Slim Trunk包款，12萬9,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom長項鍊，配玫瑰K金、孔雀石與鑽石，131萬元。圖／路易威登提供
碧姬馬克宏身穿訂製香草科技布斜紋布夾克，腰部飾有馬丁格爾褶襉細節，搭配同色系修身長褲。她亦手拿Slim Trunk包。圖／路易威登提供
碧姬馬克宏身穿米白色羊毛絲綢修身夾克，搭配同色系裙子，手提白色皮革Capucines East-West手提包。圖／路易威登提供
碧姬馬克宏身穿藍色連身裙與外套，配戴Color Blossom高級珠寶長項鍊。圖／路易威登提供
Capucines BB包，22萬6,000元。圖／路易威登提供
